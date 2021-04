Az előző hétvégén vált hivatalossá, hogy 2022-től Miamiban is lesz Forma-1-es futam, az amerikai város tíz éven át lesz a sorozat házigazdája.

5,41 kilométer hosszú, 19 kanyarral tűzdelt, vadonatúj pálya épül a Hard Rock Stadion körül. A verseny időpontját még nem határozták meg, de biztosan függ majd az austini futam idejétől is.

Közzétették az első videót is arról, hogy milyen lesz egy kör a pályán, íme:

Welcome to Miami 😎🌴



Jump onboard for a virtual lap of the sun-soaked circuit that will play host to @f1miami in 2022! 🎥



🎥 x Apex Circuit Designs

🎮 x Assetto Corsa#MiamiGP #F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/McHCF5Mc1Z