Sokáig kétséges volt, hogy tavalyi beugrása után idén is visszatér-e a Török Nagydíj a Forma-1-es versenynaptárba. A koronavírus-járvány miatti változások az isztambuli pályának először kedveztek, majd később újra kivették a menetrendből a romló járványügyi adatok miatt, végül azonban a Japán Nagydíj helyetteseként újra bekerült sorba az 5338 méter hosszú aszfaltcsík.

Ezt a tényt ki is használta a Red Bull: eredetileg Suzukában szerették volna megköszönni a sportágból távozó Hondának tevékenységüket, ám hazai verseny híján ezen a hétvégén, az idei bajnokság 16. versenyére öltöztették ünneplőbe az energiaitalos autókat.

A hétvége első eseménye napsütéses időben zajlott, a bokszutca nyitásakor a levegő 19, az aszfalt 28 Celsius-fokos volt. A mezőny hamar a pályára hajtott, ugyanis hiába jártak már itt tavaly, gyakorlatilag egy teljesen új pályával kellett megismerkednie mindenkinek, miután a tavaly ralikrosszozás után lemosták, letakarították az aszfaltot. Árulkodó, hogy már az elsőként körbeérő Esteban Ocon körideje jobb volt, mint a tavalyi hétvége leggyorsabb köre.

