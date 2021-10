A Forma-1-es Török Nagydíj első szabadedzése közben hivatalosan is megerősítették, hogy Lewis Hamilton Mercedesében motort cseréltek. Mivel csak a V6-os blokkból szerelik be a limiten felüli darabot, ezért csak 10 helyes rajtbüntetést kap. Legjobb esetben így is csak a 11. rajthelyet foglalhatja el a vasárnapi rajtrácson a hétszeres világbajnok.

Hamilton esetében azután vált gyakorlatilag biztossá egy motorcsere, miután a Holland Nagydíj pénteki napján szabadedzés közben állt meg alatta autója. Az elmúlt időszakban több megbízhatósági probléma is felmerült a Mercedes-motorokkal kapcsolatban, az ügyfélcsapatoknál is gyakran láthattunk műszaki hibákat. A csapat bízik abban, hogy az új fejlesztésű erőforrással nem lesznek gondok, aggodalmuk azonban nem alaptalan.