A Forma-1-es Török Nagydíj előtt a Red Bull hívta fel magára a figyelmet azzal, hogy bemutatták autójuk különleges színösszeállítását, melyet az isztambuli hétvégén használnak majd. Az energiaitalosok ezzel köszönik meg a Hondának az elmúlt évek partnerkapcsolatát, mely idén a gyártó sportágból történő távozása miatt véget ér.

Az új festés a legnagyobb rivális Mercedes érdeklődését is felkeltette, akik egy olyan magas labdát csaptak le Twitter-posztjukkal, mellyel ugyan inkább öngólt lőttek, mégis mindenki ezen szórakozik.

A bejegyzésben mindenkit emlékeztettek a 2019-es Forma-1-es Német Nagydíjra, ahol a Mercedes 200. nagydíját ünnepelte egy különleges fényezéssel. A szokásos ezüstkülsőt fehérrel dobták fel, emlékeztetve ezzel a háború előtti autóik színére. Végül Lewis Hamilton csak egy büntetésnek köszönhetően szerzett pontot egy botrányosan lassú kerékcsere után, Valtteri Bottas pedig összetörte autóját és kiesett.

🤍 special livery? We tried that once. 🙃 pic.twitter.com/YwQ2B3rk1Y — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 6, 2021

Kétségtelen, hogy ha most így alakulna a hétvége a Red Bull számára, az hatalmas csapás lenne világbajnoki álmaiknak. Nem akarjuk az ördögöt a falra festeni, de két évvel ezelőtt Németországban esett, és most is jósolnak némi csapadékot…