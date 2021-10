Az elmúlt hónapokban több Forma-1-es hétvégét befolyásolt az időjárás. A két legemlékezetesebb alkalom a Belga és az Orosz Nagydíj volt: előbbi helyszínen a vasárnapi futam egy kétkörös bohózatba torkollott, Szocsiban pedig a szombati nap elejét mosta el az égi áldás, mielőtt a vasárnapi futam utolsó köreire visszatérve jól megkavarta az addigi állást.

Az előrejelzések szerint a Török Nagydíj menetrendjét is befolyásolhatja a csapadék. Az isztambuli versenypályán tavaly is nedves körülmények között autóztak a pilóták, ami még inkább megnehezítette amúgy sem könnyű helyzetüket.

Az időjárás-jelentés szerint a pénteki szabadedzéseken kicsi az esélye csapadéknak, ám az élénk, olykor erős széllökések okozhatnak problémákat. Szombaton a harmadik szabadedzés és az időmérő edzés idején is gyakran megnövekedhet a felhőzet a pálya környékén, időnként elő is fordulhat eső, zápor is a térségben.

A korábbi számítások szerint vasárnap a verseny idején is gyakran megnövekedhet a felhőzet a pálya körzetében, és időnként kisebb eső is kialakulhat, bár ennek valószínűsége kisebb, mint a szombati napon. Ezen a napon péntekhez hasonlóan ismét feltámadhat a szél, ami a pálya egyes részein instabilabbá teheti a versenyautókat.