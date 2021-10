Kilenc év után tért vissza tavaly a Forma-1 Törökországba, a koronavírus-járvány miatt eszközölt naptármódosításoknak köszönhetően reaktiválták a pilóták körében korábban népszerű Isztambul Parkot. A 2020-as hétvége a változó időjárási körülmények mellett arról szólt, hogy versenyezhetővé tudják tenni a pályát.

A gondot az jelentette, hogy az éveken át parkolóként használt és használtautó-kereskedésnek helyt adó aszfaltcsíkot nem sokkal a nagydíj előtt aszfaltozták újra. A friss kopórétegből azonban még rengeteg olaj és egyéb anyag csapódott ki, melyek száraz időben is annyira csúszóssá tették az utat, mintha esőben vezetnének a pilóták. Ha ez még nem lett volna elég, a hétvége második felére valóban megjött az eső.

Akkor – jobb megoldás híján – egy vicces, de inkább kínos megoldással is előálltak a szervezők: közúti autókkal cirkáltak fel-le a célegyenesben, így tisztítva a pályát.

A helyzeten az idei futamra igyekeztek változtatni a szervezők, melyről Michael Masi versenyigazgató számolt be a csapatoknak. “A törökországi helyszín vízsugaras kezelést kapott” – mondta az ausztrál szakember, aki megemlítette, hogy az ilyen mosási megoldásokat csak különleges alkalmakkor és pályákon vetik be. “Példának okáért rendszeresen használják ezt Szingapúrban, ahol a közutakat elég gyakran újraaszfaltozzák a használat miatt. Ezt történt itt is, néhány apró változtatás mellett” – utalt az Isztambul Parkra.