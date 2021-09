A hétvége elején még arról beszélt Lewis Hamilton, mindenképpen ki kell használniuk, hogy legfőbb riválisa, Max Verstappen motorcseréje után csak a mezőny végéről vághat neki a Forma-1-es Orosz Nagydíjnak, és mivel nem könnyű előzni Szocsiban, a pontokért is meg kell izzadnia a listavezetőnek.

Amikor viszont igazán számított volna, a Q3 végén kétszer is hibázott a Mercedes britje: előbb a bokszutca bejáratánál, majd utolsó körén vette érintőre a falat.

Lewis Hamilton hits the pit lane wall! 😯



His front wing is damaged - and he faces a race against time to put in another flying lap #RussianGP #F1 pic.twitter.com/txQInKXk50 — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

replay of Lewis Hamilton making his third mistake of the weekend, hitting the wall and bottling a free 25 points #RussianGP #F1 pic.twitter.com/TxYzcpwP6b — Tom (@VerstappTom) September 25, 2021

A már-már száradó pályán rendezett finálét így is egy negyedik rajthellyel zárta a hétszeres világbajnok, aki nyilvánvalóan csalódott, hiszen papírformának tűnt a Mercedes első sora. A brackley-iek helyett azonban Lando Norris és a McLaren örülhetett a rajtelsőségnek.

„Ez az én hibám volt, nagyot csalódtam magamban” – vallotta be a Sky Sports F1 kamerái előtt Hamilton. „Addig nagyon jól mentem, de így nagyon sajnálom a csapatot, a gyárban dolgozókat is. Nem ezt várod egy bajnoktól.”

„De így alakult, holnap a legjobb formámban kell versenyeznem, hogy kijavítsam a hibámat” – tette hozzá sajnálkozva, majd a körülményekről is beszélt. „Borzalmas volt a végén: nagyon rossz volt a gumik tapadása és hőmérséklete is. Kétszer is falba tettem, ilyen ritkán fordul velem elő.”

Arról nem is beszélve, hogy igazából már harmadjára hibázott a hétvége folyamán Hamilton: a pénteki második szabadedzésen vélhetően a „brake magic” (fékvarázslat) miatt csúszott túl a garázsa előtt, el is ütötte az egyik szerelőjét – korábbi cikkünkben megtalálható a videó az esetről:

Viszont Hamilton még így is jó eséllyel pályázik a győzelemre a vasárnapi futamon, pláne száraz körülmények között: mivel az első keményebb féktávig hosszú az út, a szélárnyékot kihasználva akár már a rajtnál pozíciókat nyerhet a brit az előle induló Norris-Sainz-Russell trió rovására. Maga a brit azonban már nem látja ennyire rózsásnak a helyzetét.

„Nagyon gyorsak az előttem lévő srcáok, így határozottan nem lesz könnyű dolgom. Imádkozni fogok azért, hogy sikerüljön helyrehozni az autómat. Most pocsékul érzem magam, de igyekszem ebből előnyt kovácsolni” – zárta gondolatait a tabella második helyezettje.