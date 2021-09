Bármennyire is dominánsnak tűnt, végül mindössze 38 ezredmásodperccel szerezte meg a rajtelsőséget a Forma-1-es Holland Nagydíjra a hazai közönsége előtt versenyző Max Verstappen, aki így idén hatodjára, pályafutása során pedig tizedjére indulhat majd az élről.

„Lenyűgöző érzés itt megszerezni a pole pozíciót. A közönség hihetetlen, a mai nap pedig élvezetes volt. Jó érzés volt vezetni az autót, pláne ezen a pályán… Ha nincs megtankolva az autó, nagyon is felszabadító” – értékelt a királykategóriában korábban versenyző honfitársának, Giedo van der Gardénak.

„Jobb pozícióban nem is lehetnénk, már csak azért sem, mert nehéz előzni ezen a pályán, éppen emiatt nem is számítok könnyű versenyre. Sok kör vár ránk, a tempós kanyarokban küzdeni fogunk a gumikkal. Remélhetőleg a jól sikerült mai nap után holnap a munka többi részét is elvégezhetjük.”

Az elmúlt napokban többször is témát szolgáltatott a Verstappent biztató, narancssárgába öltözve üdvrivalgó közönség, de – ellentétben a hungaroringi hétvégével – nem fütyölték ki Lewis Hamiltont, amit nem is hagyott szó nélkül a hétszeres világbajnok.

„Köszönet illeti a holland szurkolókat. Remek helyszín, remek pálya, imádok jönni ebbe az országba. Értékelem a szivélyes fogadtatást” – emelte ki. „Sportszerűség szempontjából nagyszerűek a szurkolók! Max pedig kiváló kört rakott össze, közel voltam hozzá, próbáltam őt elkapni. Miután kimaradt a tegnapi edzés, nehezebb dolgom volt, de mindent beleadtam.”

Hamilton mögött csapattársa, Valtteri Bottas végzett a harmadik helyen. „Élvezetes a pálya, a hangulat remek. Habár jól éreztem magamat az autóban, egy kicsi hiányzott az első szektorban” – summázta a finn. „Verstappen lépéselőnyben volt, nekünk viszont két autónk is ott van a legjobb háromban” – utalt némileg Sergio Pérez fiaskójára.