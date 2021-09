Csúnyán felsült Sergio Pérezzel a Red Bull a Forma-1-es Holland Nagydíj időmérő edzésén, miközben a csapat másik autójával a világbajnoki címért harcoló Max Verstappen megszerezte a rajtelsőséget hazai pályáján. A mexikói ugyanis már a Q1 végén búcsúzott a 16. helyen, mivel a végén nem ért fel egy újabb gyors körre.

„Sajnos veszített némi időt a bokszutcából kijövet. Csak néhány másodperccel szelte át később a célvonalat” – jelentette ki Pérez kiesése kapcsán Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke. „Ha reálisan nézzük, (hamarabb) ki kellett volna küldenünk őt. Egy másodpercen múlt.”

Dr. Helmut Marko, a Milton Keynes-iek motorsporttanácsadója pedig azt erősítette meg, hogy a vasárnapi versenyt a bokszutcából kezdi meg a mexikói, mivel a balszerencsés helyzetet kihasználják az erőforrás teljes cseréjére, így a várakozások szerint neki már nem kell rajtbüntetéssel számolnia az év hátralevő részében.

Q1-es búcsúja után maga Pérez is megszólalt, csalódottan nyilatkozott a tévéstáboknak. „Néhány dolgot át kell még beszélnünk, vannak köztük nyilvánvalóak is. Egyértelműen nem számítottunk arra, hogy itt végzünk, hatalmas kár érte” – mondta. „Az autónk ugyanis fantasztikus volt. Nem is tudom, mit mondjak…”

„Úgy érzem, megvolt hozzá a tempónk, hogy a teljes első sor a miénk legyen. Csapatként ez nagyon fájó. Utána kell járnunk annak, mit rontottunk el” – tette hozzá.