Napos időben, 18 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 13. időmérő edzése Zandvoortban, a 2021-es Forma-1-es Holland Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen a Red Bull-os Max Verstappen végzett az élen, jelentősebb előnnyel a két Mercedes-pilóta, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton előtt.

A Q1 első fontos kérdése az volt, hogy vajon részt tud-e venni Carlos Sainz a kvalifikáción a harmadik szabadedzésen elszenvedett balesete után. A Ferrari szerelői 20 perccel az időmérő kezdete előtt már beindították a motort, és elmondták, hogy nem cseréltek váltót az autóban, így a spanyol nem kap rajtbüntetést az elem lecserélése miatt. A bokszutca nyitásakor még bütykölték Sainz autóját, de később ki tudott hajtani.

A többiek természetesen elkezdték a körözést, köztük Robert Kubica is, aki a koronavírusos Kimi Räikkönent helyettesítette az Alfa Romeónál.

Szinte mindenki a lágy gumikkal próbált továbbjutni a Q1-ből, kivéve a két Mercedest, akik közepes keverékű abroncsokon futottak. Idejük Verstappen mögé, a 2-3. helyre volt elég. Sainznak a frissen összerakott autóval eleinte nem találta az összhangot, míg Kubica időnként feltűnt a továbbjutást érő helyeken is a rövid tanulási időt követően.

Verstappen doesn’t disappoint He goes P1 with his first flying lap of Q1 💪#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/tk7wMsvPyO — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Az utolsó percekre rengeteget javult a pálya állapota, így sokan nem érezhették biztosnak a továbbjutást. Volt is a végén tűzijáték: végül nem jutott tovább a Red Bull-lal Sergio Perez, Sebastian Vettel az Aston Martinnal, Kubica és a két Haas. Vettel majdnem ütközött a két Haas-szal, akik gyakorlatilag blokkolták a négyszeres világbajnok előtt a pályát gyors körükre készülve.

A Q1 végül kettős Ferrari-sikerrel zárult.

A Q2-ben a szokásokkal ellentétben nem kezdődött el a gumitaktika, mindenki lágy gumikkal gurult pályára. Verstappen egyből fel is állította a mércét 1:09,071-es körével, melyet Hamiltonék csak bő 6 tizedre tudtak megközelíteni. Antonio Giovinazzi volt a nagy meglepetés: a Q1-ből a negyedik helyen jutott tovább az Alfa Romeo olasz versenyzője, és a második szakaszt is továbbjutó helyen kezdte.

Max stops the clock at 1m 09.071s ⏱ Superb from Verstappen, and the crowd show their appreciation! 👏#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/FZXJesL1P4 — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Nagyot villant a ferraris Charles Leclerc és Pierre Gasly az AlphaTaurival: mindketten gyorsabbak voltak Hamiltonnál.

A szakasz vége felé George Russell remek körön volt, ám a 13-as kanyarban túlvállalta magát. Csodák csodájára szinte sértetlen maradt az autója, pedig a falat is eltalálta a Williamsszel. Rögtön lendült a piros zászló, pedig Russell önerőből tért vissza csapatához.

🚩 RED FLAG 🚩 Russell slides into the barriers He manages to get going again, radios his apologies to the Williams team and heads back to the pits #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Ia3t1c2OnE — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

3 perc 54 másodperce maradt mindenkinek a javításra, emiatt az újraindításnál kisebb forgalmi dugó volt a bokszutca kijáratánál. Russell is visszaült a Williamsbe, hogy megpróbáljon javítani. A másik Williamsszel Nicholas Latifi volt az első, aki próbálkozhatott, ám rögtön el is dobta az autót, és csúnyán összetörte. Megint lendült a piros zászló, mely egyben a szakasz végét is jelentette.

🚩 RED FLAG 🚩 Now it’s Latifi into the barriers. A big impact, but the Canadian radios to the team that he is ok#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/B20eotYqky — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

And that’s Latifi hard into the barriers pic.twitter.com/1DHObCloZu — Mattzel89 (@Mattzel89) September 4, 2021

Kiesett így a két Williams, Stroll, a mclarenes Lando Norris és Cunoda Juki az AlphaTaurival.

A Q3-as első felfutások után Verstappen 3 tizedmásodperccel vezetett Bottas és Hamilton előtt. Gasly követte őket, aki átugrotta a két Ferrarit – közülük Leclerc volt a gyorsabb. Fernando Alonso a hetedik helyről várta az időmérő végét az Alpine-nal, Giovinazzi a 8., a mclarenes Daniel Ricciardo a 9., a másik Alpine-ban ülő Esteban Ocon a 10. volt.

Verstappen nails a quick lap – he’s P1! Top 5 (with 6 mins to go)

Verstappen

Bottas

Hamilton

Gasly

Leclerc #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/HLifyymJzx — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. A két Ferrari hamar előrement Gasly társaságában, Verstappen a mezőny közepén, a két Mercedes-pilóta a mezőny végén indultak neki utolsó köreiknek. Verstappen minimálisat javított, ráadásul úgy, hogy a célegyenesben nem nyitotta a DRS-t. Bottas nem javított, Hamilton viszont pont olyan kört ment, mint Verstappen korábbi leggyorsabb köre. Így a holland hazai pályán megszerezte a pole-pozíciót 38 ezreddel a hétszeres világbajnok és Bottas előtt.

Max on Pole at home pic.twitter.com/Lc4gsQkipe — Mattzel89 (@Mattzel89) September 4, 2021

Mind Gasly, mind a két Ferrari javított, de az AlphaTauri franciája maradt a negyedik Leclerc és Sainz előtt. Giovinazzi végül a hetedik lett Ocon, Alonso és Ricciardo előtt.

A great first Q3 effort from @PierreGASLY (P4) All the drivers will have one more go at it around this brilliant Zandvoort track #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/8aNbhNKOQB — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A 2021-es Forma-1-es Holland Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.