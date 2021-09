A Forma-1-es Holland Nagydíj pénteki napján részt vett, ám szombatra virradóra az Alfa Romeo finn pilótája, a visszavonuló Kimi Räikkönen pozitív koronavírus-tesztet produkált.

“Kimi tünetmentes, jó állapotban van. Azonnal karanténba vonult a szállodájában” – közölte istállója. Helyét a hétvége további részében a csapat tartalékversenyzője, Robert Kubica veszi át.

Reserve driver Robert Kubica will compete in this weekend’s #DutchGP. Robert, in car #88, will take the place of Kimi Räikkönen, who tested positive to Covid-19. 🗞️ pic.twitter.com/eK5OCQx5om

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 4, 2021