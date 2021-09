Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Holland Nagydíjon. Az utolsó 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte a Mercedes párosa, Valtteri Bottas és Lewis Hamilton előtt.

A pilótákra 17 fokos levegő és 26 fokos aszfalt várt Zandvoortban szombat délben. Az 1985 után visszatérő helyszínen ugyan már lezajlott két egyórás szabadedzés, de ezekből a piros zászló szakaszok nagyjából 45 percet el is vettek. Ennélfogva nem volt meglepő, hogy az első autók a bokszutca nyitását követően a pályára hajtottak. Köztük volt Robert Kubica is: a lengyel Kimi Räikkönen helyét vette át az Alfa Romeónál, akinek koronavírus-tesztje pozitív lett, így a hétvégén őt már nem láthatjuk. Az egyszeres futamgyőztes 2019 után tért vissza versenyhétvégére.

A mezőny többsége azonban kivárt, és csak bő tíz perc után hajtottak ki a garázsból. Csendes körözés zajlott egy rövid ideig, majd két hiba kavarta el az állóvizet: előbb Sebastian Vettel vitt el az Aston Martinnal egy DRS-táblát, majd Carlos Sainz törte össze csúnyán a Ferrarit a 3-as kanyarba menet. Azonnal megszakították piros zászlóval a gyakorlást, ráadásul a mentést nem egyszerűsítette, hogy a döntött kanyarban állt meg a törött kocsi. A baleset magyarázata lehet a felerősödő szél.

Turn 10 is very, very tricky! 😬 Seb manages to save himself from a nasty impact with the wall and carries on#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JMbWnFVQhr — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

29 perc maradt a takarítási munkálatok után a gyakorlásra. Ekkor már nem szórakozott a mezőny, a többség azonnal pályára gurult a bokszutca nyitása után. Majdnem összejött gyorsan egy baleset Vettelnek köszönhetően, aki ugyanabban a kanyarban csúszott meg furcsán, ahol Sainz nem sokkal korábban ütközött.

The session is back under way, with little under 30 minutes remaining#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/tUVyuqVNsq — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Lando Norrisnak is volt egy kalandja a kavicságyban a McLarennel, de gond nélkül jött ki onnan a brit ifjonc, ahogy Mick Schumacher is egy alkalommal a Haas-szal.

Lando Norris is caught out at Turn 10, and he ends up in the gravel But he manages to keep his car running and he is back on track, it appears no harm is done#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/1SC9AgJcbS — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

Mick pulls out of the chicane and takes the off-road route back to the track FP3 is about finding your limits ahead of qualifying, and the drivers are doing exactly that!#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/M76mpc6RdJ — Formula 1 (@F1) September 4, 2021

A legjobb körökre az utolsó negyed óráig kellett várni: ekkor kapcsoltak rá a Mercedesek és a Red Bullok, és nyomták le az addig előkelő helyen álló alpine-os Fernando Alonsót. Max Verstappen óriási kört repesztett: kellett ehhez a csapattárs Sergio Perez szélárnyéka is, de 1:09,623-as köre bő fél másodperccel gyorsabb volt, mint a második helyen végző Valtteri Bottasé. A finn mögött mercedeses csapattársa, Lewis Hamilton végzett 794 ezredmásodperces hátránnyal.

Alonso végül Perez mögött, az ötödik helyen végzett, Norris előtt. A két Aston Martin a 7-8. helyen zárt Lance Stroll, Vettel sorrendben. Leclerc az épségben maradt Ferrarival kilencedik lett, utolsó gyors köreit rendre elrontotta a monacói. A legjobb tízbe az AlphaTauri-s Pierre Gasly fért még be. Kubica az edzést a 19. helyen zárta, 9 tizeddel lassabb volt a csapattárs Antonio Giovinazzinál.

The orange army ends the morning happy, with their hero topping #FP3 by half a second. Can he translate that into qualifying pace? Find out at 3pm local time. @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/IJJhm9uXjz — Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 4, 2021

A Holland Nagydíj időmérője 15 órakor kezdődik.