A délelőttihez képest valamivel melegebb időben, 20 fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg – a tervezetthez képest öt perccel később – a Forma-1-es Holland Nagydíj második szabadedzése

Nem is várakozott sokáig a mezőny a bokszutca nyitása után, tekintve, hogy Sebastian Vettel lerobbanása miatt a délelőtti menetidő több mint felét elvesztették a pilóták.

Még hat perc sem telt az edzésből, amikor Lewis Hamilton máris befejezte a gyakorlást: műszaki hiba miatt félre kellett állnia a Mercedes hétszeres világbajnokának, a holland közönség legnagyobb örömére. Amíg az orvosi autó visszavitte Hamiltont a bokszba és a pályabírók biztonságba helyezték autóját, piros zászlóval megállították a körözést.

🚩 RED FLAG 🚩

Hamilton has stopped by the side of the track

📻 “Losing power” he reports#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE

— Formula 1 (@F1) September 3, 2021