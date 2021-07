Pályafutása 101. rajtelsőségét szerezte a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérő edzésén Lewis Hamilton, aki így nyolcadjára indulhat majd az élről a mogyoródi versenypályán. A hétszeres világbajnokot a helyszínen tartózkodók mégis kifütyülték, nem vették ugyanis jó néven, hogy a brit a hajrában feltartotta riválisait azzal, hogy a pálya utolsó szakaszán az indokoltnál lassabban, alig 40 km/órás sebességgel haladt.

Hamilton ennek ellenére pozitívan értékelte szombati napját. „Lenyűgöző köröm volt, és lenyűgöző volt a csapatmunka is, ideértve Valtterit is. A gyárban is minden követ megmozgattak a srácok. Soha nem éreztem magam ennyire nagyszerűen, miközben kifütyülnek, nem bánom” – nyilatkozta a korábbi F1-es pilótának, Johnny Herbertnek.

„A lágy gumik nagyjából öt méteren át bírják az 1-es kanyarig, ezért meg is lepett, miért csak mi indulunk a közepeseken az első tízből” – szúrt oda a riválisoknak a gumistratégia szempontjából a Mercedes versenyzője. „Remélem, az időjárás mindenki számára megfelelő. Élvezzétek a napsütést, de legyetek óvatosak” – üzent zárásképpen a rajongóknak.

Valtteri Bottas második helyének köszönhetően a portugál versenyhétvége óta először bérelte ki az első sort a Mercedes. „Izgalmas lesz a holnapi nap, mert a Red Bull-ok a lágy keverékekkel indulnak, mi pedig a közepesekkel. Minden adott ahhoz, hogy jó csata legyen, várom már” – tekintett előre a finn.

A pontversenyben nyolc ponttal vezető Max Verstappen értékelése már nem volt ennyire pozitív hangvételű. „Egész hétvégén kicsit hátrébb voltunk, most ütközött ez ki igazán” – kezdte a Red Bull hollandja. „Nem ilyen eredményt akartunk, de így is ott vagyunk a harmadik helyen, meglátjuk, mire megyünk.”

„Nagy lesz a forróság, ezért a lágy gumik nem fogják annyira sokáig bírni, mint a közepesek, viszont a rajtnál jónak kell lennünk” – tette hozzá.