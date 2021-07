Igencsak vitatható esettel zárult a Forma-1-es Magyar Nagydíj kvalifikációja: Lewis Hamilton ugyan megszerezte nyolcadik mogyoródi pole-ját is, kifütyülték őt a helyszínre kilátogató nézők, amiért a Q3 hajrájában indokolatlanul, már-már veszélyesen lassan haladva több versenyzőtársát is feltartotta – Sergio Pérez például le is késte az utolsó gyors körét.

A Mercedes brit versenyzője emiatt magyarázkodni kényszerült az időmérőt követő sajtótájékoztatón. „Nem taktikáztam, nincs szükségem rá. Tudom, mit csinálok, ahogyan azt is, hogy kellőképpen gyors vagyok” – mentegetőzött az erre irányuló felvetésre reagálva, de magát a kérdést sem hagyta szó nélkül.

„Mindenki lassan ment, senki mást nem néztetek? Komolyan azt gondoljátok, hogy tudtam volna gyorsabban menni, közelebb zárkózni Valtterihez?!” – kérdezett vissza az újságíróknak. „Semmi nem történt másképp, mint bármelyik másik körben.”

„Akik pedig így nyilvánulnak meg, nincsenek tisztában a munkával, amit végzünk, mégpedig azért, mert nem ők ülnek a volánnál” – bizonygatta igazát a hétszeres világbajnoki címvédő.

Márpedig egyáltalán nem nyugodhat meg Hamilton, mert ha bebizonyosodik az ellenkezője, amit állít – és erre van is esély, tekintve, hogy a 13-as kanyarban 36 km/órával haladt –, megütheti a bokáját. Hasonló esetért büntetést osztottak ki a Forma-3-asok pénteki időmérő edzése után: a bajnokságban akkor még a második helyen álló Frederik Vestit sorolták hátrébb három rajthellyel.

