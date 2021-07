Napos időben, 29 fokos levegő- és 61 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 11. időmérő edzése a Hungaroringen, a 2021-es Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján – szokásos módon – Lewis Hamilton és Max Verstappen tűntek a legesélyesebbeknek.

A Q1 elején nem tudott a pályára gurulni Mick Schumacher: a német összetörte a Haas autóját a harmadik szabadedzésen. A javítás részeként váltót kellett cserélni, ami öt helyes rajtbüntetést jelent a Forma-2 tavalyi bajnokának, így több mint valószínű, hogy az utolsó helyről rajtol Schumacher a vasárnapi futamon.

Elsőként az AlphaTaurival Cunoda Juki gurult a forró pályára, de a versenyzők nem kapkodták el a mért körök megfutását. Öt perccel a bokszutca nyitása után kezdett el igazán megtelni a Hungaroring, ezt követően futották meg az élcsapatok is első köreiket. Az első pengeváltásokat követően Red Bull, Mercedes, Mercedes volt a sorrend Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas sorrendben.

Percekkel a Q1 vége előtt nemigen nézett ki úgy, hogy nagy meglepetést látunk: kieső helyen állt Cunoda, a két Williams és a két Haas. Schumachernek végül nem is készült el az autója időben, így neki semmilyen javításra sem maradt lehetősége. A többiek sem tudtak annyit javítani, hogy elmozduljanak a kieső helyekről. George Russell ezzel először nem jutott tovább idén a Q1-ből a Williamsszel.

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a két Red Bullra és a két Mercedesre sárga oldalfalú közepes abroncsok kerültek, a többiek lágy gumikkal próbáltak továbbjutni.

Az első körök után Hamilton állt az élen kéttizedes előnnyel Verstappen előtt. A lágy gumikon azonban a ferraris Charles Leclerc kettéválasztotta őket, Carlos Sainz azonban szintén jó körön volt, de a falnak csúszott az utolsó kanyarban. Nagyon nem tört össze a vörös autó, önerőből tovább tudott volna haladni, ha letörött első szárnya nem szorul be az autó alá. Az incidens miatt megszakították az időmérőt.

Sainz is ok, but his Ferrari has sustained a lot of damage #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/3V4qER5f36 — Formula 1 (@F1) July 31, 2021

A piros zászló visszavonásakor 6 perc 40 másodperc maradt a Q2-ből. Ekkor Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Sainz és a két Alfa Romeo álltak kieső helyen. A hajrában ez azonban változott: a szakasz végén Daniel Ricciardo volt az a McLaren-versenyző, aki a kiesőzónában ragadt. A végén Verstappen feltette a lágy gumikat, és azokon be is fejezte mért körét, így ő is lágy gumikon indul, ahogy csapattársa, Sergio Perez is. Csak a két Mercedes-pilóta döntött úgy az első tízből, hogy a közepes gumikon rajtolnak.

A Q3-as első felfutások után a Mercedesek komoly előnybe kerültek: Hamilton 3 tizedet adott Bottasnak, míg Verstappen hátránya a harmadik helyen már fél másodperc volt. A hollandot Perez, Leclerc, Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine) és Norris következtek, Sebastian Vettel csak később futott mért kört az Aston Martinnal. A négyszeres világbajnoknak ez volt az egyetlen próbálkozása az utolsó szakaszban.

A fináléra mindenki feltette maradék új gumijait. Hamilton és Verstappen egymás mögött kezdték el az utolsó kört, a brit pedig szándékosan nagyon lassan indultak el mért körükre. Emiatt Verstappen épphogy nem késte le mért köre kezdetét, de Perezt már idő előtt leintette a kockás zászló. Az élen nem történt változás, így Hamilton megszerezte pályafutása 101. pole-pozícióját Bottas és Verstappen előtt.

Out come the two title rivals Hamilton is exiting the pits very slowly#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/CT1TFK1YPv — Formula 1 (@F1) July 31, 2021

Perez végül a feltartás ellenére is negyedik lett Gasly, Norris, Leclerc, Ocon, Alonso és Vettel előtt.

A 2021-es Forma-1-es Magyar Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.