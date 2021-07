Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Magyar Nagydíjon. Az utolsó 60 perces gyakorlást Lewis Hamilton nyerte a Red Bull hollandja, Max Verstappen és mercedeses csapattársa, Valtteri Bottas előtt.

A péntekiekhez képest hűvösnek mondható körülmények uralkodtak a Hungaroringen: 26 fokos levegő és “csak” 49 fokos aszfalt várta a pilótákat a déli tűző napon. Először Nyikita Mazepin hajtott a pályára a Haas-szal, akit a csapattárs Mick Schumacher követett. Rajtuk kívül a balesete miatt a pénteki nap jelentős részét kihagyó Cunoda Juki kezdte meg még korán a körözést az AlphaTaurival, a többiek hosszabb ideig kivártak.

A mezőnynek nemigen volt kedve sokat körözni: még 20 perc után is csak 8 pilóta rendelkezett mért körrel, köztük volt a mercedeses Lewis Hamilton, valamint a gyengébb pénteki napot záró Ferrarival Carlos Sainz. Ez az időszak jelentette a fordulópontot, ekkor lépett pályára először a két Red Bull-pilóta is.

Max Verstappen ekkor egy erősebb körrel élre állt – biztató lehetett ez abból a szempontból, hogy a pénteki nap után a holland alulkormányzottságra panaszkodott. Valtteri Bottas azonban még a féltáv előtt visszavágott a Mercedesszel, és 82 ezreddel jobb időt futott Verstappennél.

Hiába érkezett reggelre hűvösebb idő Mogyoródra, már az edzés felénél újra 57 fokos volt az aszfalt. A forró úton a kisebb tapadás miatt több megcsúszást, apróbb hibát láthattunk, de egyik sem volt vészes.

Negyed órával a leintés előtt Schumacher miatt kellett megszakítani a körözést: A Forma-2 tavalyi bajnoka a 11-es kanyarban veszítette el az irányítást autója felett, a bukótérbe, majd a falba csúszott a Haas-szal. Ezzel a balesettel kérdésessé vált időmérős szereplése is, az autó bal oldala ugyanis komolyabban megsérült.

Az utolsó kilenc percben újra a pályára hajthatott a mezőny, többen is sorban álltak a bokszutca kijáratánál, hogy az utolsó pillanatokig tapasztalatot gyűjthessenek. Majdnem összejött egy baleset is a bokszutcában: Lance Stroll az Aston Martinnal majdnem elvitte Antonio Giovinazzi Alfa Romeójának első szárnyát, az esetet a stewardok is vizsgálni kezdték a szabadedzés leintését követően. A pályán is volt akció: az utolsó kanyarban lassan poroszkáló Alfa Romeót – éppen Giovinazziét – a műfüvön kellett kikerülnie az AlphaTauri-s Pierre Gaslynak.

Az idők az utolsó percekig javultak. Végül a leggyorsabb Hamilton volt, 88 ezreddel verte Verstappent, aki a végére megelőzte Bottast. A két Ferrari előrelépett péntekhez képest, Sainz és Charles Leclerc a 4-5. helyen zártak 7 tizedmásodperc alatti különbséggel.

A legjobb tíz második felében végzett a mclarenes Lando Norris csapattársa, Daniel Ricciardo előtt, de kettejük közé befért még a Red Bull-os Sergio Perez. Kilencedikként zárt Fernando Alonso az Alpine-nal, a tizedik hely pedig Strollé lett.

A Magyar Nagydíj időmérője 15 órakor kezdődik.