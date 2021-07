Napos időben, 30 Celsius-fokos levegő- és 53 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése a 4381 méter hosszú, 14 kanyarból álló Hungaroringen.

Már az első percekben ellepték a pályát a pilóták, köztük Robert Kubica is, aki az Alfa Romeóba ülhetett be Kimi Räikkönen helyére. A finn versenyzővel, valamint csapattársával, Antonio Giovinazzival interjút is készítettünk a hétvégét megelőzően.

Az első komolyabb hibát másik interjúalanyunktól, Fernando Alonsótól láthattuk, a spanyol a 4-es kanyarban csúszott meg és darálta le teljesen gumijait, miközben egy kisebb darabot elhagyott első szárnyából is.

Alonso után Cunoda Juki is megforgott, az AlphaTauri japánja a 9-es kanyarban veszítette el irányítását autója felett. Azt az esetet még megúszta, de 19 perccel a 60 perces gyakorlás vége előtt előcsalogatta a piros zászlót, miután a 4-es kanyarban háttal a falba csúszott.

