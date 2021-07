A délelőttinél még melegebb, 32 fokos levegő- és 63 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzése a Hungaroringen.

Szinte a teljes mezőny egyszerre a pályára hajtott a bokszutca nyitásakor, elsőként mégis Kimi Räikkönen hagyta el az Alfa Romeo garázsát. A finn helyén az első edzésen Robert Kubica ült. Az első tíz percben egyedül az autóját az első gyakorláson megtörő Cunoda Juki maradt a bokszban.

