Annak ellenére, hogy tavaly decemberben mind Nyikita Mazepint, mind Mick Schumachert úgy jelentették be a Haasnál, hogy mindkettejük szerződése több évre szól, úgy látszik, ez külön megerősítést igényel. Néhány héttel ezelőtt Günther Steiner, a sereghajtó amerikaiak csapatfőnöke szögezte le, hogy Mazepin marad jövőre is a csapatnál, rövid időn belül pedig Schumacher sorsa is rendeződhet.

A hétszeres világbajnok fia kapcsán az elmúlt hetekben megpendítették, hogy csapatot válthat, majd 2022-ben az Alfa Romeónál folytathatja pályafutását, de úgy tűnik, alaptalanul. „Nehezebb az idei év a Ferrari akadémiáján, de a gyerekeknek is idő kell ahhoz, hogy felcseperedjenek. Mick Schumacher első szezonja a tanulást szolgálja, nyomás nélkül, már egyeztetünk a Haasszal a folytatásról” – mondta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

Binotto az olasz La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozva egy másik Ferrari-junior, Antonio Giovinazzi jövőjére is kitért. Noha felmerült, hogy akár mindkét pilótájától megválhat az Alfa Romeo, a Ferrari megpróbál olasz neveltje érdekében szólni. „Giovinazzi marad a tartalékversenyzőnk, ő az első alternatívánk az állandó pilóták után. Minden évben fejlődik, így remélem, hogy maradhat az Alfánál, mert megérdemli” – tette hozzá.

Elismerően beszélt a Ferrari állandó duójáról is, elmondása szerint Charles Leclerc és Carlos Sainz párosítása a legjobb a mostani rajtrácson, pedig ilyen fiatal felállása 1968 óta nem volt a maranellói csapatnak. „Mindketten tehetségesek, gyorsak és fiatalok, egyúttal garanciát jelentenek a jövőre nézve” – dicsérte pilótáit.