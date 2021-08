Habár Max Verstappen bemutatkozása után, néhány évvel ezelőtt volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy megreked a Red Bull utánpótlásprogramja, az elmúlt időszakban új lendületet vett, és több ígéretes tehetséggel is büszkélkedhet. Közéjük tartozik Liam Lawson, aki 2019-ben került be a programba, idén pedig nemcsak a Forma-2-ben, hanem a német túraautó-bajnokságban is eredményesen helyt áll.

Teljesítményéről elismerően beszélt nemrégiben az új-zélandi NewstalkZB-nek Dr. Helmut Marko, a Red Bull motorsportfőnöke. „Roppant földhözragadt srác, és amellett, hogy szorgalmas, elismeri, ha hibázik. Balszerencséből is kijutott neki, például Monacóban kizárták. A teljesítményével viszont nincs probléma, nagyon ambiciózus, jól dolgozik együtt a mérnökökkel” – emelte ki.

„Meglátja a gyengeségeit, amiken addig dolgozik, amíg ki nem küszöböli. A leginkább lenyűgöző viszont az, amilyen gyorsan képes átállni az F2-ről a DTM-re. Isten hihetlen sebességgel és autókezeléssel áldotta meg őt. A programunkban mi már csak formáljuk őt és felkészítjük a technikai dolgokra. Ezért is szimulátorozik Milton Keynes-ben, így megnézhetjük majd, hogyan teljesít egy F1-es autóban.”

A 19 éves versenyző tavaly kiemelkedően szerepelt a Forma-3-ban, majd az év elején győzelemmel debütált az F1 előszobájában. A szezon felénél ugyan csupán a nyolcadik helyen áll a bajnokságban, de ebben az is közrejátszik, hogy a monacói győzelmét technikai kihágás miatt elvették. A DTM-ben viszont két forduló és három dobogó után harcban van a bajnoki címért, a második helyről várja a hétvégi folytatást a belgiumi Zolderben.

Legutóbb Cunoda Juki mutatkozhatott be a Forma-1-ben a Red Bull nevelőprogramján keresztül, és habár sok hibát vét az újonc első évében, látszólag kitartanak mellette az AlphaTaurinál és a Red Bullnál. Jelen állás szerint mindkét üres szabad az AlphaTaurinál 2022-re, Marko szeptember végére ígér végleges döntést.

Arra a kérdésre, hogy Lawson lehet-e az egyik jövő évi pilótájuk, kitérő választ adott. Leszögezte, hogy érdemes a Forma-1-es bemutatkozásra, de hogy erre mikor kerül sor, az már „más kérdés”. „Azzal, hogy folyamatosan ott van az élbolyban az F2-ben, ahogyan előtte az F3-ban volt, most pedig egy Ferrari GT-vel bizonyul versenyképesnek a nála jóval tapasztaltabbak ellen, megmutatja, hogy az F1-ben a helye” – zárta.