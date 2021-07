Sokáig emlékezetes marad Max Verstappen és Lewis Hamilton ütközése miatt a Forma-1-es Brit Nagydíj, még a hungaroringi versenyhétvégére fordulva is folyamatos beszédtémát szolgáltat, főleg azok után, hogy a Red Bull kedden hivatalosan is megerősítette, felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a hétszeres világbajnok – általuk enyhének vélt – tíz másodperces büntetésével szemben.

Az ítélethozatal folyamán Toto Wolff meg is látogatta a versenyfelügyelőket, miután Michael Masi versenyigazgató arra utasította a Mercedes főnökét, hogy verseny közben ne bombázza őt e-mailekkel, helyette fáradjon fel, ha szeretne valamit. Ennek ellenére napokkal később már arról érkezett hír, hogy erre csak előzetes jóváhagyás vagy idézés mellett lesz lehetőség a továbbiakban, máskülönben komoly következményekkel kell számolni.

A Motorsport-Total.com értesülései szerint ráadásul hiábavaló volt Wolff fáradozása, mivel az ominózus levél elavult, a mostani ügy szempontjából teljesen irreleváns információkat tartalmazott. Úgy tudni, egy diagramot csatoltak, amin különböző helyzetekben egymás mellett lévő autókat ábrázol. Csakhogy az sosem minősült hivatalos FIA-dokumentumnak, nem is közölték azt minden csapattal kötelező érvényű irányelvként.

Ezzel összefüggésben azonban elvetették annak eshetőségét, hogy a Mercedes így akarta volna megtéveszteni a versenyirányítást, sokkal inkább csak félréértés történt. A német szakportál állítása szerint a brackley-iek 2015-ben is megkeresték a Nemzetközi Automobil Szövetséget, hogy tisztázzák, hogyan értelmezik a kontaktot eredményező incidenseket, még a Nico Rosberg és Hamilton közötti párharcok idején.

Állítólag akkor került a Mercedes birtokába ez a diagram. Valószínűleg feltételezték, hogy hivatalos dokumentumról van szó, mert évek óta nem hallottak mást, ehhez képest az FIA-nál nem is hallottak róla, hiába lobogtatták perdöntő bizonyítékként. Hozzá kell tenni, hogy hat évvel ezelőtt még nem Masi, hanem a 2019 márciusában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Charlie Whiting volt a Forma-1 versenyigazgatója.

Pedig a Mercedes a verseny-összefoglaló videójában James Allison, a csapat egykori technikai igazgatója, mostani technológiai vezetője is erre hivatkozott. Vélhetően nem volt tisztában vele ő sem, hogy ez nem a felügyelőtestület hivatalos dokumentuma.