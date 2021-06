Monacóban váratlanul éllovassá lépett elő a Ferrari: Charles Leclerc majdnem a pole-ból indulhatott, Carlos Sainz pedig dobogón zárt a hercegségben. A maranellóiak azonban már jó előre fogadkoztak, hogy mindez csak egy egyszeri villanás volt, és a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon inkább a középmezőny elején fognak küzdeni.

Ehhez képest mindenkit megleptek azzal, hogy mindkét szabadedzésen tartották a lépést a Red Bull-lal, és stabilan hozták a 3-4. legjobb időket. Leclerc is elégedett volt az eredménnyel, még annak ellenére is, hogy egy alkalommal a falnak ment, és tönkretette autójának első szárnyát.

“Eléggé kényelmesen éreztem magam az autóban, főleg a féktávokon” – magyarázta a monacói. “Talán egy kicsit túl kényelmesen is, és kicsit besokalltam a 15-ös kanyarban. Végső soron, erre való a szabadedzés.”

The moment Leclerc found the Baku barrier 💥

He managed to recover from the incident and finished FP2 in P4 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/5XQZSKvTUV

— Formula 1 (@F1) June 4, 2021