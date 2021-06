A délelőttihez hasonlóan napos időben, 28 fokos levegő- és rendkívül meleg, 49 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj második szabadedzése. A bokszutca nyitása után mindenki a pályára hajtott az első percekben.

Már az első percekben több hibát láthattunk a versenyzőktől a még mindig elég poros, de folyamatosan tisztuló bakui aszfaltcsíkon. Az első és a második, harmadik szektor határán gyakran meglendült a sárga zászló. A pilóták előszeretettel fordultak meg az első kanyar tágas bukóterében, és tolattak ki a 15-ös kanyar menekülőútjáról.

Utóbbi miatt meg is szakították az edzést. Nicholas Latifi alatt egy ilyen tolatás után leállt a Williams, a kanadai versenyző autója nélkül jutott csak vissza a bokszutcába. Mint kiderült, a motor túlmelegedett, és biztonsági okokból kapcsolt le magától.

🚩 RED FLAG 🚩 📻 “The engine’s died, engine just died” Latifi has stopped out on track ❌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/Afx6AQAWmP — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

A piros zászló visszavonása után 41 perce maradt a versenyzőknek arra, hogy ismerkedjenek a 6003 méter hosszú aszfaltcsíkkal. Charles Leclerc a Ferrarival annak határaival is megismerkedett: a 15-ös kanyarban elfékezte magát, és a falnak ment szemből. Szerencséjére vissza tudott tolatni, és első szárny nélkül ugyan, de visszatért a csapatához szervizre.

Leclerc is in the barriers 😱 A lock-up at Turn 15 sends the Ferrari driver into wall 😖#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/ywLmA7jqyP — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

A Red Bull az első szabadedzéshez hasonlóan az élen zárt, ezúttal azonban Sergio Perez volt a gyorsabb energiaitalos versenyző. Őt Max Verstappen 101 ezredmásodperces lemaradással követte, a 3-4. helyet pedig a Ferrari pilótái szerezték meg Carlos Sainz, Leclerc sorrendben. A spanyol csak ezredekkel volt lassabb Verstappennél, a monacói lemaradása 3 tized volt.

A Mercedesek meglepően hátul végeztek: Lewis Hamilton csak a 11., Valtteri Bottas a 16. helyen végzett. Lemaradásuk 1, illetve 2 másodperc volt Perez legjobb köridejéhez képest.

Bottas bringing the smoke show to Baku 💨 He’s currently down in P16 this session ⏱#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/sJPLDX7oUf — Formula 1 (@F1) June 4, 2021

A középmezőny szereplői közül Pierre Gasly bizonyult a legjobbnak az AlphaTaurival, 4 tizedmásodperccel futott lassabb kört Pereznél. Csapattársa, Cunoda Juki a gyengébb délelőtt után délután már befért a legjobb tízbe is, éppen Hamilton elé, a tizedik helyre. Rajtuk kívül az Alpine párosa bizonyult jobbnak legalább a mezőny felénél: Fernando Alonso a hatodik, Esteban Ocon a kilencedik lett.

we like to get a bit artsy around here 👌 pic.twitter.com/GXOMOjyS2M — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 4, 2021

Antonio Giovinazzi hetedik helye kisebb pozitív meglepetés az Alfa Romeótól, a mclarenes Lando Norris nyolcadik helyével azonban gyengébben teljesített, mint délelőtt.

Sebastian Vettel az Aston Martinnal csak a 15. helyen zárta a napot. Mick Schumachernek nem alakult a legjobban a délutánja: a Haasban elment az olajnyomás, így a német sok időt veszített a garázsban ülve, amíg megjavították kocsiját. Amikor kihajtott, az akkumulátoraival volt gond, a Forma-2 tavalyi bajnoka a 19. helyen végzett.

A teljes eredménylista:

Az Azerbajdzsáni Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 11 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 14 órakor rajtol.