Amíg pénteken testületileg szenvedett a Mercedes, a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj szombatjára jócskán szétnyílt az olló a brackley-iek pilótái között, ezt igazolják az időmérő edzésen látottak is. Valtteri Bottas a megszokottól jócskán elmaradva csak a tizedik helyre kvalifikált.

„Igen, [balszerencsés voltam] a piros zászlókkal, mint mindenki más. Nem igazán tudom az okát, nagyon különös” – morfondírozott gyengélkezdéséről a finn a Ziggo Sport érdeklődésére. „Mindig a határon autózom, de egyszerűen nem tudok gyorsabban menni. Ha keményebben próbálkozom, falnak megyek.”

„Tudom, hogyan kell itt gyorsan menni, és azt is, milyen a határon autózni” – folytatta Bottas, aki a legutóbbi, 2019-es futamot meg is nyerte Baku utcáin. „Valami most nincs rendben, nem tudok ennél gyorsabban menni.”

Bottas ennek ellenére megpróbál derűlátó maradni. „Ezen a versenyen viszont bármi megtörténhet. Néhány éve voltam itt utolsó is, majd hirtelen második. Próbálunk minden lehetőséget megragadni” – utalt vissza 2017-es versenyére a finn.

Hamiltonból pedig tőle szokatlan örömmámort váltott ki a második hely, mivel ő maga sem gondolta az elmúlt napok után, hogy az első sorból indulhat majd. Meg kell jegyezni viszont, hogy amíg a brit visszatért a korábbi, kevésbé hajlékony vezetőszárnyhoz, Bottas nem.