Mindkét szabadedzésen szenvedett Lewis Hamilton a Mercedesszel a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj pénteki napján. Míg az első gyakorláson 7 tizedet kapott Max Verstappen legjobbjától, a második gyakorláson már egy másodperc fölé nőtt a lemaradása Sergio Perezhez képest. Már ez is jelentős probléma a bajnokcsapat szempontjából, de mindezt tetézte a tény, hogy több alakulat is gyorsabb volt náluk. Hamilton végül csak a 11. lett, Valtteri Bottas még nála is lassabb volt, a 16. helyen zárt.

“Egyszerűen lassúak voltunk. Úgy éreztem, jól vezetek. Az autó jobb volt az első edzésen, de a második gyakorláson már nem volt benne több idő” – magyarázta a hétszeres világbajnok. “Mindenki a fejét vakarja és az adatokat nézve próbálja kitalálni, hogyan javulhatunk.”

“Nem volt jó érzés. A határon autóztam, de ennyit tudott az autó. Vannak területek, ahol gyorsabb lehetnék, de nem volt elég a tapadás, szóval ezen dolgozunk. Nem könnyű a legjobb tízen kívül lenni, és nem is igazán tudom, miért vagyunk itt. Úgy tűnik, visszaléptünk” – könyvelte el a dolgokat Hamilton.

Csapatfőnöke, Toto Wolff sejteni véli lemaradásuk okát. “Látható, hogy valami alapvetően rossz. Tudtuk, hogy Monaco és Baku nem fekszenek majd nekünk, nincsenek gyors kanyarok a vonalvezetésben.”

“Hiszem, hogy jó autónk van, vasárnap még sokat menthetünk. Olyan gyorsan próbálunk menni, amennyire csak tudunk ezzel a csomaggal” – tette hozzá az osztrák.