Napos időben, 26 fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hatodik időmérő edzése Bakuban, a 2021-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull, a Ferrari és meglepő módon az AlphaTauri tűntek a leggyorsabbaknak.

A Q1 elején hatalmas tumultus alakult ki a bokszkijáratnál, a többség hamar szeretett volna mért kört futni. Max Verstappen is gond nélkül a pályára hajtott, a Red Bull összerakta autóját a kvalifikációra. George Russell autóján sokáig dolgoztak, a Williamsben a komplett erőforrást ki kellett cserélni a vízpumpa hibája miatt.

Az időmérő első komoly hibáját Lance Stroll vétette: az Aston Martinnal a 15-ös kanyar kijáratát vétette el a kanadai, az autó jobb eleje teljesen összetört. A Q1-et 14 perccel a vége előtt megszakítottak a baleset miatt – ezzel Charles Leclerc járt jól a Ferrarival, aki egyedüliként éppen be tudta fejezni körét. Russellnek is jól jött a késés, csapata kapott pár perc plusz szerelési időt, és el is készült az autóval az újraindítással.

🚩 RED FLAG 🚩 📻 “I ****** up guys. I’m sorry” Lance Stroll finds the barrier at Turn 15 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/oTWgiIp5Hv — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

A piros zászló visszavonása után újra felsorakozott a mezőny a bokszkijáratnál. Páraknak ezúttal is sikerült mért kört futniuk, de ekkor újra előkerült a piros zászló: ezúttal Antonio Giovinazzi törte össze az Alfa Romeót ugyanott, ahol Stroll.

🚩 RED FLAG 🚩 Turn 15 bites again 💥 Giovinazzi is the latest driver to find the Baku barriers ❌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/EjqPHiaWAG — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Szűk 9 és fél perce maradt a romeltakarítás után a versenyzőknek, hogy mért kört fussanak. A bokszutca végén ezúttal is torlódás volt, főként azok siettek, akik eddig nem futottak mért kört. Végül mindenki lehetőséghez jutott, de a williamses Nicholas Latifinek, a két Haas-nak, valamint az autótörőknek nem sikerült a továbbjutás. A Q1-et egyébként Lewis Hamilton nyerte a Mercedesszel, de a Red Bullok és a Ferrarik nem erőltették meg magukat a szakasz végén.

Mick finished the quicker to re-claim P17 from Nikita. Those times as both are cars are eliminated in Q1 ⤵️ 17th @SchumacherMick ⏱ 1:44.158

18th @nikita_mazepin ⏱ 1:44.238#HaasF1 #AzerbaijanGP #Quali pic.twitter.com/wqQm2RcE9z — Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 5, 2021

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben nem taktikáztak a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: minden autóra lágy abroncsok kerültek. Az első körök után a Red Bullok és a Ferrarik álltak az élen: Sergio Perez és Max Verstappen szendvicsbe fogta Charles Leclerc-t és Carlos Sainz-t. A képet Hamilton “rontotta el”: második időt futott, négy ezreddel volt lassabb, mint Perez. A brit Mercedesére a harmadik edzést követően visszatették saját kérésére a Bakura tervezett laposabb hátsó szárnyat, Valtteri Bottas maradt a nagyobb leszorítóerőt termelő változatnál.

Nem sokkal ezt követően Verstappen állt az élre, de csak 5 ezreddel verte Perezt. Így a leggyorsabb hármas között 9 ezredmásodperc volt, de a negyedik Leclerc is csak 34 ezreddel volt lassabb. Később Cunoda Juki is csatlakozott a buliba az AlphaTaurival, 29 ezreddel futott csak lassabb időt Verstappennél.

A kvalifikáció ezen szakaszán kevesebb hibát láthattunk. Esteban Ocon támaszkodott meg a betonfalon, de ennyit még elbírt az Alpine.

Egy piros zászló azért ide is jutott, ami el is döntötte a kiesők sorsát: Daniel Ricciardo állította falba a Q2 végén a McLarent. Emiatt rajta kívül kiesett Sebastian Vettel (Aston Martin), Ocon, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) és Russell is, ők már nem próbálkozhattak újra.

🚩 RED FLAG 🚩 📻 “Yep, yeah I’m okay” Ricciardo is the latest driver into the barriers – this time at Turn 3 ❌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/4jnDwlo3hi — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

A Q3-as első felfutások után Leclerc állt az élen komolyabb, 2 tizedes előnnyel Hamilton előtt, miután a monacói komoly szélárnyékba került a Mercedes mögött. Verstappen és Sainz követte őket a 3-4. helyen, három tizedmásodperces lemaradással. Bottas első köre csak a nyolcadik helyre volt elég, Norris, Perez és Fernando Alonso is megelőzte őt az Alpine-nal. A két AlphaTauri még nem futott mért kört ekkor, ők később érkeztek: ekkor Pierre Gasly a negyedik helyre ugrott, Cunoda pedig a nyolcadik helyre jött fel.

Az utolsó felfutások előtt komoly torlódás alakult ki, mindenki szélárnyékban szerette volna futni legjobb körét.

Végül senki sem javított, ugyanis Cunoda és Sainz ütköztek az első szektorban: előbbi a falnak csapódott, utóbbi pedig elfékezte magát a baleset helyszínén, és a falnak csúszott. Így Leclerc pályafutása kilencedik pole-pozícióját szerezte, közvetlenül Monaco után a másodikat.

The incidents which brought qualifying to an end ❌ Both Tsunoda and Sainz were okay following Turn 3 troubles 💥#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/0Hnm1PbSQR — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

A Ferrari-pilóta mellől így Hamilton indulhat, a 3-4. rajthelyet pedig Verstappen és Gasly szerezték meg. Sainz ötödikként indulhat vasárnap, ha autójának nem esett komolyabb baja – jobb hátsó kerekével hozzáért a falhoz az ütközéskor.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Carlos Sainz / F1 (@teamsainz55) által megosztott bejegyzés

Norris lett a hatodik, Perez a hetedik, Cunoda a nyolcadik helyen állva zakózott. Alonso kilencedik lett, Bottas pedig csak a tizedikként végzett a Mercedesszel.

Az időmérő eredménye még nem végleges, ugyanis Norris ellen vizsgálat indult: a gyanú szerint az egyik piros zászlós szakasz alatt lehetett szabálytalan. FRISSÍTÉS: Norris három helyes rajtbüntetést kapott, így a kilencedik helyről indulhat.

A teljes eredménylista:

A 2021-es Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 14 órakor kezdődik.