Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást az AlphaTauri-s Pierre Gasly nyerte a Red Bull-os Sergio Perez és a Mercedes britje, Lewis Hamilton előtt.

A pilóták 27 fokos levegő- és 54 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Bakuban, de nem siették el a dolgokat: a két Haas után hosszú ideig nem akarta senki sem elhagyni a bokszutcát.

15 perccel a kezdés után már a mezőny többsége járt már a pályán. Az első hibákat is láthattuk ekkor, Valtteri Bottas megforgatta a Mercedest, miután a bukótérbe gurult. Max Verstappen a Red Bullt inkább tolatni kezdett, mikor hasonló helyzetbe került.

Valtteri Bottas makes use of the run off area at Turn 3 He’s back on track and currently running in P7#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/zn5mJRimCQ — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Verstappen második hibája nem sokkal féltáv előtt már nagyobb és fájdalmasabb volt: a holland a falnak ment ott, ahol Charles Leclerc is pénteken a Ferrarival, ám a Red Bull félig a jobb oldalával találta el a puha falat. Az ütközés miatt a jobb első felfüggesztés megsérült, Verstappen pedig nem tudta folytatni az edzést. A 15-ös kanyar többeken is kifogott, de csak a holland találta el a falat.

Max Verstappen hits the barriers at Turn 15! The session is now red flagged, as he waits to be recovered#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/fctlA16Nfz — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

Az edzés felénél meglepő nevek álltak az élen: Pierre Gasly és Cunoda Juki vezette ekkor a sort a két AlphaTauri-val, őket Leclerc követte a Ferrarival, majd a két Red Bull következett Sergio Perez, Verstappen sorrendben. A piros zászló visszavonása utáni 25 percben az állás azonban még bőven változott, hiszen a lágy gumik csak ekkor kerültek fel a legtöbb autóra.

We are back under way in FP3, with just over 20 minutes to go@AlphaTauriF1 lead the way, with Pierre Gasly and Yuki Tsunoda in P1 and P2, ahead of Charles Leclerc in P3#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/IpIpUwHlRi — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

A fallal Nyikita Mazepin is találkozott az edzés vége felé, de a Haas apró sérülésekkel megúszta a találkozót.

George Russell pedig nem tudta befejezni az edzést, műszaki hiba miatt félreállt a Williamsszel az első kanyarban az utolsó percekben.

A sok hiba miatti megszakításnak köszönhetően nem mindenki tudta megmutatni mire képes az időmérő előtt. Az AlphaTauri tempója azért így is meglepő: Gasly bő 3 tizedet adott a Red Bull-os Pereznek első helye a Red Bull-lal mutatja.

🏁 END OF FP3 – TOP 10 🏁 1 GAS 📸

2 PER

3 HAM

4 LEC

5 SAI

6 NOR

7 ALO

8 TSU

9 OCO

10 RIC#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/tFJUmc23uc — Formula 1 (@F1) June 5, 2021

A Mercedeseken péntekről szombatra kicserélték a hátsó szárnyakat, és visszaálltak a korábban használt, nagyobb leszorítóerős verzióra. Lewis Hamilton rádiózása alapján, miszerint sem elől, sem hátul nem jó az autó, ez sem segített annyit helyzetükön, amennyivel előrébb szerettek volna lépni. A brit végül harmadik lett, de Valtteri Bottas csak a 13. helyen zárta a gyakorlást. A bajnokcsapat szempontjából nem túl biztató, hogy Hamilton kiugró eredménye egy masszív szélárnyéknak is köszönhető, melyet Perez húzott neki. Enélkül nagyjából a 8-9. helyen végzett volna a hétszeres világbajnok.

That’s a bit more like it late in FP3. 👊 LH slots into third. Cheers for the tow, Checo. pic.twitter.com/fwY9HFUIh6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 5, 2021

Mögöttük a Ferrari párosa végzett Leclerc, Carlos Sainz sorrendben. A vörös autók mögött Lando Norris végzett a McLarennel, Fernando Alonso Alpine-ja és Cunoda előtt. A legjobb tízbe befért még a másik Alpine-nal Esteban Ocon és a mclarenes Daniel Ricciardo.

Verstappen a balesetéig futott legjobb idejével a 15. helyen zárt.

Az Azerbajdzsáni Nagydíj időmérője magyar idő szerint 14 órakor kezdődik.