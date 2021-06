Négyszer is piros zászlóval szakították meg balesetek miatt a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzését, melyet Charles Leclerc nyert a Ferrarival Lewis Hamilton Mercedese és a Red Bull-os Max Verstappen előtt.

Az egyik ilyen megszakítás – konkrétan a legelső – bajba sodorta a mclarenes Lando Norrist. A brit előtt éppen akkor lendült meg a piros zászló, amikor a bokszutca bejárata mellett haladt el. Mivel a szabályok szerint be kellett volna hajtania a bokszutcába, de ezt nem tette meg, a stewardok vizsgálatot indítottak ellene.

UNDER INVESTIGATION: Lando Norris 🚨

The McLaren driver will be investigated after the session for not following red flag procedure 🚩#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/LCdSLy8B6y

— Formula 1 (@F1) June 5, 2021