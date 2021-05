Akár pályafutása első rajtelsőségét is megszerezhette volna a Forma-1-es Monacói Nagydíj kvalifikációján Carlos Sainz, ám ettől az esélytől épp csapattársa, Charles Leclerc balesete fosztotta meg, így be kellett érnie a negyedik hellyel. „Őszintén szólva: csalódott vagyok” – fogalmazott a spanyol versenyző.

„Nehéz dolog elfogadni, megemészteni ezt, elvégre nem minden nap adódik lehetősége arra az embernek, hogy pole-t szerezzen Monacóban. Úgy érzem, megvolt ma hozzá a tempóm, de a körülmények miatt nem sikerült, ami elég frusztráló” – folytatta a Ferrari újdonsült igazolása.

„Az első köröm során két-három tizedmásodpercet hagytam ott az utolsó szektorban, a legjobb körömhöz viszonyítva, a pálya javulásával benne volt a pakliban az 1:10.1-es vagy 1:10.2-es köridő is” – részletezte. Sainz végül 1:10.601-gyel lett negyedik, Leclerc pedig 1:10.341-es idővel szerezte meg a pole-t, de még kérdés, hogy meg is tarthatja-e.

Amellett, hogy Max Verstappen dühöngött és káromkodott, Sainzot is bosszantotta Leclerc balesete az elszalasztott sansz miatt – igaz, a spanyol jóval higgadtabban reagált, ugyanakkor a rádióforgalmazásban egy-két, nyomdafestéket nem éppen tűrő szót is címzett Sergio Péreznek:

Sainz erre is magyarázatot adott: gyors körén Pérez feltartotta őt az 1-es kanyarban, ami miatt egy tizedmásodpercet bukott, de elmondása szerint sokat javított a folytatásban – a 13-as kanyarban viszont megjelentek a sárga, majd piros zászlók. „Úgy vágtam neki az időmérőnek, hogy a pole-ra, és így a győzelemre is esélyem lehet. Ettől viszont most nagyon messzire kerültem” – zárta.