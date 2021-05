Felhős időben, 18 fokos levegő- és 34 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év ötödik időmérő edzése Monte-Carlóban, a 2021-es Forma-1-es Monacói Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredményei alapján a Red Bull-os Max Verstappen és a Ferrari versenyzői, Carlos Sainz és Charles Leclerc tűntek a kvalifikáció favoritjának.

A Q1 első kiesője már a gyakorláson meglett: Mick Schumacher az utolsó percekben összetörte a Haas-t, csapata pedig az időmérő előtt tudatta, hogy a német autóját nem tudják időben megcsinálni. Mivel a váltója is sérült, annak cseréje miatt 5 rajthelyes büntetést is kapott Schumacher, de ez nem befolyásolja vasárnapi utolsó rajtpozícióját.

A szabadedzésen autóját szintén összetörő Nicholas Latifi részt vehetett az időmérőn, a Williams sikeresen összerakta a kanadai versenygépét. Valtteri Bottas garázsánál sokáig sürgölődtek a kvalifikáció kezdete előtt a Mercedes-szerelők, ám végül a finn is ki tudott gurulni a pályára.

Az időmérő elején a megszokott várakozás helyett mindenki rögtön a pályára hajtott: mindenki a lehető legkevesebb időt akart elvesztegetni a forgalomban. A körözés folyamatos volt, percről percre javultak a köridők a gumik melegedésével.

Az első szakaszban kisebb meglepetést szolgáltatott a Mercedes és a McLaren: Bottas villant, és ő futotta a hétvége első 1:11-en belüli idejét, de Lando Norris is rákapcsolt a McLarennel. Az utolsó nekifutások előtt a két Williams, a két Haas és az Alpine-os Esteban Ocon állt a kieső helyeken.

A Q1 vége aztán igazi tűzijátékot hozott: meglepetésre kiesett Fernando Alonso is az Alpine-nal a két Haas, Latifi Williamse és Cunoda Juki AlphaTaurija mellett. Sebastian Vettel épphogy elkerülte a kiesést az Aston Martinnal, a pozitív meglepetés pedig az Alfa Romeo volt, akik magabiztosan jutottak tovább a 9., illetve a 12. helyeken.

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben nemtaktikáztak a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: minden autóra lágy abroncsok kerültek. Az első körök után Sainz és Leclerc álltak az élen, a spanyol kéttizeddel verte monacói csapattársát. Verstappen is ennyivel volt lassabb Sainznál, de a két Mercedes hátránya már szűk négytized másodperc volt. Közülük Lewis Hamilton volt ekkor gyorsabb, 9 ezreddel verte Bottast.

Norris egy kis késéssel ugyan, de ismét futott egy erős kört: rövid időre a második helyre ugrott a McLarennel, mielőtt Verstappen az élre nem ugrott volna egy 1:10,650-es idővel. Leclerc is javított, később, Norris elé, a harmadik helyre jött fel új mért idejével.

Az utolsó Q2-ben futott körökben többen is javítottak. Kiesett végül a Esteban Ocon az Alpine-nal, Daniel Ricciardo a McLarennel, Lance Stroll az Aston Martinnal, Kimi Räikkönen az Alfa Romeoval és George Russell a Williamsszel. A szakaszt egyébként Leclerc 53 ezreddel nyerte Verstappen és 98 ezreddel Bottas előtt. A mindent eldöntő szakaszba bejutott Vettel és az Alfa Romeóval Antonio Giovinazzi is.

A Q3-as első felfutások után Leclerc állt az élen komolyabb, 23 százados előnnyel Verstappen és 26 századdal Sainz előtt. Bottas a negyedik volt, míg a hetedik Hamilton elé Pierre Gasly és Norris is befért az AlphaTaurival, valamint a McLarennel. Bottas később javított, és feljött a harmadik helyre.

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. Elsőként Verstappen, majd Leclerc, Hamilton és Sainz hajtott ki a legjobbak közül a bokszból a pályára. A végén a tűzijáték azonban elmaradt: Leclerc a falnak ment és összetörte a Ferrarit, így keserédes módon szerezte meg pályafutása 8. pole-pozícióját Verstappen és Bottas előtt.

Sainz a másik Ferrarival negyedik lett, Norris pedig az ötödik. Hamiltonnál, aki csak hetedik lett, még Gasly is gyorsabb volt, a legjobb tízbe befért még Vettel, a második Red Bull-lal Sergio Perez és Giovinazzi.

A teljes eredménylista:

A 2021-es Forma-1-es Monacói Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15 órakor kezdődik.