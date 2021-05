Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2021-as Forma-1-es Monacói Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte a Ferrari párosa, Carlos Sainz és Charles Leclerc előtt.

A gyakorlás előtt utoljára csütörtökön járt a Forma-1-es mezőny a városi pályán, azóta jelentősen megváltoztak a körülmények: péntek este és szombat reggel is eső áztatta a hercegség utcáit, a Forma-2-es sprintfutamon még esős gumikat használtak a versenyzők. Az F1-esek már száraz időben, 18 fokos levegő- és csak 27 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést, ami hatalmas különbség a csütörtöki 51 fokos értékhez képest.

Az első két szabadedzésen látottakhoz képest kevésbé volt aktív a mezőny, de néhány perces várakozás után Kimi Räikkönen megtörte a csendet az Alfa Romeóval. Őt csapattársa, Antonio Giovinazzi követte, majd szép lassan a többiek is követték őket.

A pilóták folyamatosan köröztek, és az idők percről percre javultak. Ami péntek óta nem változott, az a Ferrari formája: a vörös autókkal Leclerc és Sainz továbbra is tartották a lépést a legjobbakkal.

Sainz egy alkalommal majdnem összeütközött volt csapattársával, Lando Norrisszal: a McLaren pilótája épphogy elkerülte az ütközést, a két pilóta félreértette egymást.

Az első kanyar bukótere gyakrabban látogatott helyszínné vált, egy egy elfékezés alkalmával ide kormányozták autóikat a versenyzők. Leclerc is köztük volt, de sem ő, sem a többiek nem törték össze autójukat.

A brief off-road adventure for @Charles_Leclerc The Monegasque driver is back up and running 💪#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/npElvBmS9O — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

Nicholas Latifi azonban nem úszta meg az autótörést: a Williams kanadaiját a rázókő dobta meg annyira, hogy már csak a fal tudta őt megállítani. A baleset miatt negyed órával a leintés előtt piros zászlóval megszakították az edzést a romeltakarítás idejére, de az utolsó percekre újra szabad lett a pálya.

A végén még volt idő a javításra, az élen is változott a sorrend az utolsó percekben: Verstappen a két Ferrari elé ugrott, de csak fél tizedmásodperccel volt gyorsabb Sainz legjobbjánál. Leclerc lemaradása 25 század volt, a negyedik helyen Valtteri Bottas pedig már majdnem fél másodpercet kapott a gyorsabbik Mercedesszel.

Ötödikként Sergio Perez végzett a másik Red Bull-lal, de még Norris is befért a csak hetedikként végző Lewis Hamilton Mercedese elé. A címvédő 726 ezredmásodperccel futott lassabb kört, mint Verstappen.

Getting stuck into FP3. 👌 Track improving and times falling lap by lap pic.twitter.com/voP4CuLUhY — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 22, 2021

A legjobb tízbe befért még Räikkönen, az AlphaTauri-s Pierre Gasly és Sebastian Vettel az Aston Martinnal.

A hivatalos leintésig azonban nem körözhettek a versenyzők, mert Mick Schumacher csúnyán összetörte a Haas-t az utolsó percekben, így előkerült a piros zászló.

Schumacher’in kazası. Hasar büyük, sıralama turlarına kadar yetişmesi zor görünüyor. #F1 pic.twitter.com/J0GGnpphpw — Batuhan Engin (@btengin) May 22, 2021

A teljes eredménylista:

A Monacói Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 3 órakor kezdődik.