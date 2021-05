A délelőttihez hasonlóan napos időben, 22 fokos levegő- és rendkívül meleg, 51 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Monacói Nagydíj második szabadedzése.

Az edzés elején hamar pályára hajtott a legtöbb pilóta, köztük a hazai hétvégéjét teljesítő Charles Leclerc is: a kétszeres futamgyőztes Ferrarijában váltót cseréltek a két gyakorlás között, miután az egység tönkrement az első 60 perc legelején.

A városállam utcáin óriási volt a Forma-1-es forgalom, nem volt olyan pilóta, akinek ne kellett volna beáldoznia legalább egy gyors körét az előtte lassabban autózók vagy a mögötte gyorsabban érkezők miatt. A falakkal már gyakrabban találkoztak a pilóták: egy alkalommal Cunoda Juki megtámasztotta a palánkon az AlphaTauri jobb hátulját. Az autó kívülről nem sérült, de a japán pilóta hosszabb időt töltött a bokszban.

A brush with the barriers 💥 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Odef754vBJ

Nicholas Latifi a féltáv előtt nem sokkal elkerülte az ütközést a hajtűben, a Williams kanadaija tolatással oldotta meg a felmerülő gondokat. Sebastian Vettelt eközben valami egészen más zavarta: az Aston Martin versenyzőjének a szemébe ment valami menet közben, erre panaszkodott több alkalommal. “Mintha vér folyna a szememből… ja nem, minden oké. Valami belement, vagy csak nagyon érzelmes vagyok!” – viccelődött a német.

Latifi has a moment at the hairpin but manages to avoid the barriers #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/TrFWibNZK7

— Formula 1 (@F1) May 20, 2021