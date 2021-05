Napos időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Monacói Nagydíj első szabadedzése a 3337 méter hosszú, 19 kanyaros utcai pályán.

A mezőny két éves kihagyás után tért vissza a városállamba, így a legtöbben már az első percektől kezdve igyekeztek tapasztalatokat gyűjteni. Különösen ráfért ez a japán Cunoda Jukira, aki még soha nem vezetett versenyautót Monaco utcáin.

Két csapat is új külsővel köröz a hétvégén. A kisebb változás a Williams autóin látszik: a motorborításon egy hatalmas 750-es szám olvasható, utalva ezzel az istálló 750. futamára. A McLaren azonban a papajaszínt részben világoskékre cserélte, megidézve ezzel az autósportban legendás Gulf-fényezést.

To the streets 🇲🇨 pic.twitter.com/F0w2SU077E

Alig nyolc perccel az edzés kezdete után a hazai hétvégéjét teljesítő, otthon eddig igencsak balszerencsés hétvégéket teljesítő Charles Leclerc Ferrarijával gondok adódtak. A kétszeres futamgyőztes a bokszba kényszerült, rádiózása szerint a motorral vagy a sebességváltóval nem stimmelt valami. Később kiderült, hogy az utóbbi ment tönkre, így neki csak négy kör és az utolsó hely jutott az első edzésen.

It‘s only FP1 and it seems his home race curse already started 😩 https://t.co/m0H0F0WhfL pic.twitter.com/2seoBbAgcO

A gyakorlás során többen is súrolták a falakat, de Monaco következő áldozata Fernando Alonso volt. A kétszeres világbajnok az utolsó kanyarban ment a falnak, de csak az első szárnya tört el Alpine-jának. Amíg a spanyol visszaért a bokszba, virtuális biztonsági autós szakasz volt életben.

We were briefly under yellow flags, but we are now back under way #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yOvHUT2jPt

Az edzés relatíve nyugalmas volt. Az élen a Red Bull zárt Sergio Perezzel, aki a lágy gumikon bő egytizedet adott a harmadik Max Verstappennek. A holland a pilóták többségéhez hasonlóan a közepes keverékekkel dolgozott. Kettőjük közé befért még a Ferrarival Carlos Sainz.

A Mercedes versenyzői, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas nagyjából fél másodperccel voltak lassabbak Perez legjobbjánál, a címvédő alakulat pilótái az 5-6. helyen végeztek. Előttük az említetteken kívül Pierre Gasly végzett az AlphaTaurival.

Hetedik a McLarennel a szerződését nemrég meghosszabbító Lando Norris. A birt hátránya kereken 7 tizedmásodperc volt, az őt követő Sebastian Vettel az Aston Martinnal már közel 1,2 másodpercet kapott Pereztől. A legjobb tízbe befért még a másik AlfaTaurival Cunoda, valamint Kimi Räikkönen az Alfa Romeóval.

🏁 FP1 comes to an end here in Monaco. Lando P7 and Daniel P15.

We’ll be back for more this afternoon. 👍#MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/F8JIkzD5O7

