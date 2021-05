„Kár, hogy a falban végeztem, így már nyilván nem ugyanolyan az érzés” – nyilatkozta keserédesen Charles Leclerc, aki pályafutása során nyolcadik alkalommal, a 2019-es Mexikói Nagydíj óta először szerzett pole-t, mivel pont a hajrában vágta falnak a Ferrarit.

A Forma-1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésének – piros zászlóval történő – leintése után el is ismerte Paul di Restának nyilatkozva, hogy aggódik egy esetleg sebességváltócsere miatt, az ugyanis automatikusan öthelyes rajtbüntetést jelentene. „Itt mindig is balszerencsés voltam” – tett utalást a múltbéli eseményekre.

„Ugyanakkor hihetetlenül örülök az első mért körömnek. Mindenki számára meglepetés, hogy miénk lett a pole” – tette hozzá a Ferrari versenyzője. „Az első kanyar nem sikerült tökéletesen, de a második és a harmadik szektor remekül ment.”

Leclerc has finished the session in P1 having nailed his first lap earlier on in Q3, but with his car in pieces in the wall, it remains to be seen if he'll need a new gearbox, which would incur a penalty and leave Verstappen on pole in his place. #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mauycwv0yz