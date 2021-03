A Forma-1-es Bahreini Nagydíj pénteki napja sem egyértelmű választ arra, hogyan áll egymáshoz viszonyítva a Mercedes és a Red Bull. A rosszul sikerült, két héttel ezelőtti előszezoni tesztek után a V6-os érát eddig domináló brackley-i gárda váltig állítja, hogy már nem ők a legerősebbek, az általuk favoritként kikiáltott Red Bull viszont épp ennek az ellenkezőjét gondolja.

Max Verstappen mindenesetre biztatóan kezdte a nyitányt, mindkét szabadedzést az élen zárta, míg a Mercedes versenyzői láthatóan nem boldogultak a W12-es kezelhetőségével. „Vezethetetlen az autó” – jelentette ki a második edzésen Valtteri Bottas, utólag viszont elismerte, hogy valamivel jobb a helyzet, mint volt a háromnapos gyakorláson.

„Először is sokkal jobb érzésre az autó, mint volt a teszteken, ami jó, ugyanakkor az is érződött, hogy az autó egyensúlyával még nem vagyunk rendben” – idézi a délutánt csak ötödikként záró finnt a Crash.net. „Legalább nagyobb problémáktól mentesen alakult a nap, a gondolataim azonban akörül forognak, hogy sokat kell még dolgoznunk, ha harcba akarunk szállni az időmérőn vagy a versenyen.”

A nap végén a rádióüzenetére is magyarázatot kellett adnia Bottasnak. „Az utolsó etapon nem voltunk kiegyensúlyozottak, emiatt nem sikerült jól összeraknom a köreimet, mivel, ahogy mondtam, sokszor vezethetetlen volt az autó” – nyomatékosította gondolatait.

Bottasszal egyetértésben nyilatkozott Lewis Hamilton, aki szintén megjegyezte, hogy javult a Mercedes a tesztek óta, de elmondása szerint még így is hegyet kell mászniuk ahhoz, hogy utolérjék a Red Bullt.

„Jobban állunk ezen a hétvégén, a helyzetünk azonban korántsem tökéletes” – mondta a hétszeres világbajnok, aki Verstappen és Lando Norris mögött a harmadik legjobb időt autózta a második edzésen.

„Olyan keményen dolgozunk, amennyire csak tudunk. Nagyszerű emberek dolgoznak a csapatunkban, ilyen például Rich, aki mindig hatékony a szárnybeállításainknál, mindig lenyűgöz a munkája” – tette hozzá derűlátóan. „Tudom azonban, hogy meg kell még másznunk a hegyet, de pozitív a hozzáállásunk.

Hamilton megjegyezte azt is, egyáltalán nincs elképedve a Red Bull és korábbi csapata, a McLaren tempója láttán. „Tudtuk, hogy gyors lesz a Red Bull, talán még a mostaninál is gyorsabb, jelenleg ők állnak az élen. Remekül fest a McLaren helyzete is, és jó látni, hogy újabb lépést tudtak megtenni előre. Érdekes lesz majd látni, hogyan alakulnak a hosszabb etapok” – zárta gondolatait.