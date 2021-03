Már a lámpák fényénél, 28 fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzése Szahírban. Az első szabadedzéshez hasonlóan a másodikat is a Red Bull-os Max Verstappen nyerte.

Habár az első gyakorláson sem tétlenkedtek a csapatok, az érdemi munka ezen a 60 perces edzésen kezdődött meg igazán, hiszen mind az időmérőt, mind a vasárnapi futamot ebben az idősávban rendezik. A bokszutca nyitását követően elsőként Esteban Ocon gurult ki a pályára az Alpine-nal. Őt a két Alfa Romeo-versenyző követte, de hamar a pályán volt minden pilóta.

Cooler temps and pretty lights. It’s time for FP2! #BahrainGP pic.twitter.com/imLfIMWcdV — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 26, 2021

A naplemente után többen is csúszkáltak: a haasos Nyikita Mazepin, a mclarenes Lando Norris és a Mercedesszel Valtteri Bottas is küzdött a tapadáshiánnyal és az egyensúllyal. Közülük az orosz forgása volt a leglátványosabb.

Eventful first few minutes of FP2 👀 Mazepin, Norris and Bottas all get out of shape in the middle sector#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/kQFdjgj3fa — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

A szezon első autótörésére sem kellett sokat várni: Kimi Räikkönen hagyta el az Alfa Romeo első szárnyát egy megforgás után, de kocsijának ezen kívül látszólag nem esett nagyobb baja.

A hard knock for Kimi 💥 The Iceman is back in the Alfa garage getting some much-needed TLC#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/FAKrSVf57p — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

Kimi’s had an off-track adventure 😬 He limps back to the pits after spinning into the barrier at Turn 3#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Q98enChmLk — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

A versenyirányítás idén is szigorúan figyeli majd a kritikus pályahatárokat. Ez Bahreinben sem volt másképp, a gyakorláson Lewis Hamilton volt az első, akitől emiatt vettek el mért időt.

Ami az eredményeket illeti, a Red Bull hollandját ezúttal sem lehetett megfogni. Verstappen mögött ezúttal az első edzést harmadikként záró Norris végzett egytizeddel lemaradva, Hamilton 23 századmásodperccel lassabb legjobbja csak a harmadik helyre volt elég a Mercedesszel.

A Ferrari ismét megmutatta, hogy 2020-hoz képest valamelyest sikerült előrelépniük. A jobb eredményt ezúttal Carlos Sainz szállította, míg a nála fél másodperccel lassabb csapattársa, Charles Leclerc ezúttal a 12. lett. Ez is jól mutatja, mennyire szoros volt a mezőny: még a 15. helyen végző Fernando Alonso lemaradása is egy másodpercen belül volt.

Ötödik lett Valtteri Bottas a másik Mercedesszel, hatodikként a mclarenes Daniel Ricciardo végzett. A legjobb tízbe mindkét AlphaTauri befért: Cunoda Juki a 7., Pierre Gasly a 9. időt futotta. Közéjük Lance Stroll furakodott be az Aston Martinnal, míg a mezőny első felét Sergio Perez zárta a Red Bull volánjánál.

inside the last 10 minutes of FP2 and we got both our boys inside the top 10 💪 @yukitsunoda07 is getting up to speed in P7 while @PierreGASLY sits P9 👊 pic.twitter.com/Y6prlh9aHV — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 26, 2021

Sebastian Vettel a már említett Alonso előtt, a 14. helyen zárt, az Aston Martin és az Alpine többszörös világbajnokait egyetlen ezredmásodperc választotta el egymástól. A mezőnyt Williams-Haas sorminta zárta George Russell, Mick Schumacher, Nicholas Latifi, Mazepin sorrendben.

A teljes eredménylista:

A Bahreini Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő pedig 16 órakor rajtol.