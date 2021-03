Az eredetileg szezonnyitónak szánt Ausztrál Nagydíjat idén is el kellett halasztani, de ezúttal a tavalyinál jóval hamarabb elkezdődhetett a 2021-es Forma-1-es világbajnokság a Bahreini Nagydíj első szabadedzésével.

It’s a busy start to the season This year all practice sessions are 1 hour long#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/alFkvW54or — Formula 1 (@F1) March 26, 2021

Igazi sivatagi hőségben, 34 fokos levegő- és 47 fokos aszfalthőmérséklet mellett gurulhattak a pályára a versenyzők, ezek a körülmények azonban merőben eltérnek majd a vasárnapiaktól: a versenyt sötétedés után, hűvösebb időben rendezik.

Elsőként a két Alpine-nal Fernando Alonso és Esteban Ocon hajtott ki, de senki sem tétlenkedett: alig volt olyan versenyző, aki ne hajtott volna ki pályára az elsők között. A szokásosnál nagyobb mozgolódás oka nemcsak a sok új pilóta-csapat párosítás volt: az idei szabályváltoztatások miatt a gyakorlás hossza fél órával rövidebb lett, minden pénteki, valamint szombati edzés 60 perces lesz.

A változások a sorrendet is megkavarták, legalábbis az első szabadedzésen: a várakozásoknak megfelelően az első helyeket a Red Bull és a Mercedes versenyzői osztották meg egymás között, de Max Verstappen és Valtteri Bottas mögé odafért a mclarenes Lando Norris is.

W12 on track. 🖤🥰 pic.twitter.com/4GcOxT5ONT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 26, 2021

A legjobb három mögött Lewis Hamilton lett a negyedik a másik Mercedesszel, míg Charles Leclerc a Ferrarival villant, a monacói ötödik lett. Sergio Perez első Red Bull-lal futott szabadedzését a hatodik helyen zárta 6 tizedmásodperccel elmaradva csapattársa legjobbjától.

A legjobb tízbe befért az AlphaTaurival Pierre Gasly, a Ferrari friss igazolása, Carlos Sainz, a spanyol helyére a McLarenhez érkező Daniel Ricciardo, valamint az Alfa Romeóval Antonio Giovinazzi – az olasz, valamint csapattársa, Kimi Räikkönen 11. helye mutathatja, hogy a Ferrari magára találhatott, és sikerült a tavalyi gyenge motorját fejleszteni.

Sebastian Vettel még kissé ismerkedett az Aston Martinnal, a gyakorlást a 12. helyen záró négyszeres világbajnok teljesen leírt egy gumiszettet elfékezésével. Az Alpine-hoz visszatérő Alonso számára gyengébben sikerült a rajt, a spanyol tizenhatodikként végzett.

Sebastian Vettel’in yaşadığı büyük blokaj 👀 pic.twitter.com/UkmQRAjvYg — Aston Martin F1 Türkiye 💚 (@Aston_MartinTR) March 26, 2021

Switching from ⚪️ to 🔴 on #FA14.

That’s one hell of a look 👌#BahrainGP pic.twitter.com/9OFlxC8jpc — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 26, 2021

Az újoncok közül az AlphaTauri japánja, Cunoda Juki volt a leggyorsabb: a tavalyi F2-es szezon bronzérmese a 14. időt autózta. A Haas két elsőbálozója, Mick Schumacher és Nyikita Mazepin a Williamsek mögött a mezőnyt zárták az egyik leggyengébbnek tartott idei autóval.

Mick and Nikita both improve their times on the softs: P19 MSC ⏱ 1:34.501

P20 MAZ ⏱ 1:34.993#HaasF1 #BahrainGP #FP1 pic.twitter.com/FlEkNkOxX7 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2021

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 16 órától.