Az előszezoni tesztelés eredményei alapján úgy tűnt, hogy a Red Bull is elhiszi, a Mercedes előtt jár. Helmut Marko is bizakodóan nyilatkozott, aztán kiderült, hogy a Honda a legerősebb motormódját is kipróbálta, miközben a Mercedes jól megtankolva körözgetett.

A Red Bull úgy látja, kisebb nehézségei valóban vannak a Mercedesnek, de közel sem olyan gyenge a címvédő, mint amilyennek tűnt vagy láttatni próbálta magát.

“Tudjuk, hogy a Mercedes blöffölt a tesztelésen, csak azt nem tudjuk, mennyire” – fogalmazott Marko. “Tény, hogy az autójuk hátulja kicsit idegesnek tűnt, ha ezt nem oldották meg, előttük lehetünk.”

“A Mercedesnek most fejlesztenie, megoldást találnia kell egy problémára, miközben nekünk optimalizálnunk kell a csomagunkat. Ez kényelmesebb helyzet számunkra.”