Túl vagyunk a 2021-es Forma-1 világbajnokságot megelőző háromnapos hivatalos teszten. A Bahreinben zajlott próbákon Sebastian Vettel autózta a legkevesebb kört, míg a Mercedes csapata műszaki problémákkal küzdött. Erről is beszéltek a Vezess Csapatrádió szakértői – Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér elmondta véleményét a sportág dokusorozata, a Harc a túlélésért új évadáról is.

Nézd meg az adást:





Nekünk, itt a Vezessnél a munkánk a hobbink, az autók és motorsportok iránti rajongásunk nem egy-egy cikk megírásáig tart, ez itatja át az életünket és a mindennapjainkat. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk a motorsport, így a Forma-1 eseményeiről a cikkekben leírtakon túl is. Ezért arra gondoltunk, miért ne hallgathatná meg más is gondolatainkat, akár úgy, hogy hozzá is szólhat. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk a Vezess első podcastjét. Ez itt a Csapatrádió!

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdezhettek is. Azt követően nemcsak a videomegosztón nézhető vissza, de elérhető a Forma-1-es rovatunkban, a hanganyag pedig felkerül a Google Podcasts, a Spotify és az iTunes felületeire. RSS feedünket itt találod, de le is töltheted az adást ide kattintva, ha offline szeretnéd meghallgatni.

Március 30-án kedden, 19:00 órakor várunk Benneteket a Vezess YouTube csatornáján. A hétvégén zajló első futamról fogunk beszélgetni. Addig is hallgassátok meg az első adásunkat is: