Nekünk, itt a Vezessnél a munkánk a hobbink, az autók és motorsportok iránti rajongásunk nem egy-egy cikk megírásáig tart, ez itatja át az életünket és a mindennapjainkat. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk a motorsport, így a Forma-1 eseményeiről a cikkekben leírtakon túl is. Ezért arra gondoltunk, miért ne hallgathatná meg más is gondolatainkat, akár úgy, hogy hozzá is szólhat. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk a Vezess első podcastjét. Ez itt a Csapatrádió!

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdezhettek is. Azt követően nemcsak a videómegosztón nézhető vissza, de elérhető a Forma-1-es rovatunkban, a hanganyag pedig felkerül Spotifyra és iTunesra.

Hamarosan indul a 2021-es Forma-1-es világbajnokság, az első adást ennek felvezetésének szánjuk – Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér, a Vezess F1-es szakírói beszélgetnek. Mivel készültek a csapatok az új idényre? Melyik pilóta döntött jól az átigazoláskor? Hogy mutatnak az új autók? Van esélye bárkinek a Mercedes ellen? Ezek a kérdések is sorra kerülnek az adásban.

Itt meghallgathatod: