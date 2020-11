„Két szett közepes gumit spóroltam meg, abból az egyik kuka. Biztos vagyok benne, hogy már nem fogom tudni használni, és emiatt nehéz helyzetbe kerülök. Pedig nagyon keményen megdolgoztunk azért, hogy spórolhassunk gumikat a versenyre, erre tessék…” – mérgelődött tovább a ferraris átigazolás előtti utolsó mclarenes versenyeire készülő Sainz.

There will be no Q3 for Carlos – his streak of bad luck in Bahrain continues 😬#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ezZJaUA9U4

— Formula 1 (@F1) November 28, 2020