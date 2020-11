Olvass tovább

Végül a Red Bull hollandja futotta meg az időmérő első mért körét. Ezt követően szinte egyszerre hajtott ki mindenki a bokszból, ekkor még bő 10 perc volt hátra a Q1-ből. Lance Stroll Racing Pointját leszámítva minden versenyző a lágy gumikkal próbált továbbjutni, a kanadai a közepesekkel körözött.

Az első mért körök után Lewis Hamilton és Valtteri Bottas álltak az élen Verstappen előtt. Aki aggódhatott a továbbjutásért, az Charles Leclerc a Ferrarival: a monacói a 15. helyen állt az utolsó Q1-es próbálkozása előtt, első lassabb körét a forgalomra fogta. Csapattársa, Sebastian Vettel valamivel jobban állt ekkor, a német a 10. helyen várta a történéseket.

A kvalifikáció első szakaszának végén közel egy másodpercet javultak többen, köztük Leclerc is. Nem jutott tovább a két Alfa Romeo, a két Haas és a williamses Nicholas Latifi.

We tried, but neither car moves up to Q2. Now to give tomorrow our full concentration. GIO ➡️ P16

RAI ➡️ P17#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/y4JnnzqhZc — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) November 28, 2020

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: csak az AlphaTauri versenyzői választották a lágy keverékű gumikat az első próbálkozásra, mindenki más a lágyakat feltéve hajtott ki a bokszból.

Az első körét azonban senki sem tudta befejezni, ugyanis Carlos Sainz McLarenje tönkrement, és megállt a pályán. Az időmérőt piros zászlóval megszakították a mentési munkálatok idejére.

RED FLAG 🚩 Q2 is halted with Carlos Sainz stranded on the track in his McLaren 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/d513kJxmjW — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

Az újraindítás után 9 perc 10 másodperce maradt a versenyzőknek arra, hogy továbbjussanak a Q3-ba. Változás nemigen történt a gumistratégiákat illetően, a legtöbben a közepes keverékű Pirelliket használva próbálkoztak. Hamilton új pályarekorddal az élre állt, több mint 4 tizedmásodperccel megelőzve Verstappent és Bottast. A másik Red Bull-lal negyedik Alexander Albon hátránya már több mint egy másodperc volt.

Első próbálkozásra mindössze hatan mentek mért kört, a többiek a Q2 vége előtt egyszerre gurultak ki a bokszból. A williamses George Russell, valamint az újra próbálkozó Albon és a mclarenes Lando Norris kivételével mindenki a közepes gumikat választotta, még az AlphaTaurik is. Végül nem sikerült a továbbjutás a két Ferrarinak: Vettel és Leclerc is túl lassúnak bizonyult a közepes gumikon, a 11-12. helyen végzett a német és a monacói. Rajtuk kívül kiesett még Stroll, Russell és a technikai hiba miatt körbe sem érő Sainz.

A Q3-as első felfutások után Hamilton állt az élen Verstappen és Bottas előtt. Őket Sergio Perez (Racing Point), Pierre Gasly (AlphaTauri), Esteban Ocon (Renault), Albon, Norris, Danyiil Kvjat (AlphaTauri) és Daniel Ricciardo (Renault) követte. Ahogy egyre inkább nyúlt az időmérő az éjszakába, a versenyzők egyre nehezebben tudtak javítani korábban futott köridejükön.

A fináléra mindenki új gumikat tett fel. A legjobbak közül a két Merdeces gurult először a pályára Hamilton vezetésével köztük a két AlphaTaurival, míg Verstappen sorban a hetedik helyen kezdhette mért körét. Mindkét Mercedes-pilóta és Verstappen is javított idején, de Bottas a végén átugrotta Verstappent. Hamilton újabb körrekordját azonban nem veszélyeztette semmi és senki, így a hétszeres világbajnok megszerezte pályafutása 98. pole-pozícióját. A trió mögött Albon lett a negyedik, Perez pedig az ötödik.

A Renault-k a 6-7. helyen végeztek Ricciardo-Verstappen sorrendben, mögöttük sorrendben Gasly, Norris és Kvjat zárt.

A 2020-as Forma-1-es Bahreini Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 15.10-kor kezdődik.