Féltáv előtt szinte megtelt a pálya, melyet az eddigieknél jobban kihasznáhattak a versenyzők: míg pénteken elvették azok körét, akik a 4-es kanyart kiszélesítik, addig szombatra itt már elnéző volt a versenyirányítás. A gyakorló pilóták között volt Alexander Albon is, aki pénteken csúnyán összetörte Red Bullját. A szerelőknek a kasztnit is cserélniük kellett, de a thai-brit pilóta minden gond nélkül körözhetett szombaton.

Ami az eredményeket illeti, féltávnál már mindenki rendelkezett mért körrel. Ekkor a Red Bull-os Max Verstappen bő 3 tizedmásodperccel vezetett a mercedeses Lewis Hamilton előtt, őket Sergio Perez követte a Racing Pointtal, illetve Pierre Gasly az AlphaTaurival. A két Ferrari ekkor még nem mutatta meg, mit is tudnak: Charles Leclerc a 8., Sebastian Vettel a 19. helyen állt, de a németet feltartották leggyorsabb körén.

Verstappen ugyan javított körén, de a visszajátszások alapján nem volt minden rendben az autójával: a Red Bull DRS-rendszere extrém módon vibrált. Emiatt a holland autójának többen is nekiestek hátul, hogy mihamarabb kiküszöböljék a problémát.

✨ @Max33Verstappen

He currently tops the timesheet but he might have an issue with the rear of his car – he’s back in the pits now#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Zre1DuDUWo

