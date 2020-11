Olvass tovább

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 – bringing out the red flags in Bahrain 💥 😮#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

Albonnak nem esett baja, saját lábán sétált el, de az RB16-os teljes jobb oldalát lebontotta. Eddig is egyértelműnek tűnt, hogy az év végén elküldik a csapattól, de ezzel a balesettel újabb érvet adott a Red Bull kezébe a döntés indoklásához.

A körözés szűk negyedórás takarítás után indult újra, de megint azonnal – 27 másodperc után – előkerült a piros zászló, ugyanis a pályára beszaladt egy kutya, mindenki hajthatott vissza a bokszutcába. Az isztambuli dobogó után érezhetően felszabadultabb Sebastian Vettel a csapatrádión el is énekelte a Baha Men „Who let the dogs out?” (ki engedte ki a kutyákat?) című ezredfordulós slágerét.

A maradék 25 percben már nem történt semmi rendkívüli – az, hogy a haasos Romain Grosjean kisípolásra érdemesen szidja az autót, megszokott –, mindenki igyekezett végigvinni a kvalifikációs szimulációját.

A leggyorsabb végül a mercedeses Lewis Hamilton lett, a délutáni edzéstől eltérően azonban nem csapattársa, Valtteri Bottas, hanem az egész edzésen gyors Max Verstappen lett a második a Red Bull-lal, 347 ezredes hátránnyal. A finn minimálisan maradt el a hollandtól a 3. helyen.

Verstappenéhez és Bottaséhoz mérhető tempót hozott a Racing Point-os Sergio Perez, a renault-s Daniel Ricciardo és az alphatauris Pierre Gasly is.

A top 10 második felében a mclarenes Lando Norris mellett Verstappen, Perez és Ricciardo csapattársa zárt.

A Ferrari nem villogott, Sebastian Vettel a 12., Charles Leclerc tőle is háromtizeddel elmaradva a 14. lett.

A Bahreini Nagydíj utolsó szabadedzése szombaton – közép-európai idő szerint – 12 órakor, időmérő edzése 15 órakor kezdődik.