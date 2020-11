A kétszeres világbajnok a nyári leszerződés után óriási lendülettel vetette bele magát a munkába, a felkészülésbe, többször járt a gyárban, háromszor tesztelt is, de még a távolból is folyamatosan kérdésekkel, kérésekkel, javaslatokkal bombázza a csapatot.

Az F1-ből 2018 végén kiszállt Fernando Alonso jövőre visszatér, pályafutása során harmadszor is a Renault – pontosabban jövőre már Alpine – pilótája lesz.

„Az emberek mindig meglepődnek, amikor ezt hallják rólam, pedig én mindig is ilyen voltam” – mondta a lelkesedéséről, a lendületéről. „A McLarennél is meglepődtek, mennyire izgatott voltam a Hondától, azt mondták, boldogabbnak látszottam, mint a Ferrarinál. De a Ferrarinál is kiemelték a lelkesedésemet.”

„Mindig is ilyen voltam, de egyesek csak akkor jönnek rá, amikor velem dolgoznak. De végig határozott szándékom volt a visszatérés.”