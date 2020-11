„Részben arról szól ez az egész, hogy vissza akar rázódni és fel akarja venni a ritmust. Ez ugyanakkor a vezetés mellett arra is lehetőséget ad, hogy együtt dolgozzunk a kormányon, a kedvenc gombállásain, valamint azon, miként akarja irányítani az autó különböző rendszereit, emellett a procedúráinkat is gyakorolhatjuk” – magyarázta a kétszeres világbajnok felkészülési programjával kapcsolatban Marcin Budkowski, a Renault ügyvezető igazgatója.

„Lehet, egyszerűnek hangzik, de minél többet gyakorolunk most, annál kevesebb dolgunk lesz a téli teszteken. Csak három napunk lesz jövőre” – utalt arra, hogy jövőre tovább csökkentik, sőt az előző évihez képest a felére vágják a szezon előtti tesztnapok számát. A 2021-es szezon előtt várhatóan Bahreinben fog majd edzeni a mezőny.

Alonso azonban már nemcsak 2021-re, hanem 2022-re is teljes mértékben összpontosít. Annyira, hogy már jelezte is a Renault-nak, amilyen hamar csak lehet a szabálykönyv szerint, január 1-jén már a szélcsatornában szeretné látni az új éra előírásai alapján épülő, 2022-es modellt. Ezzel kapcsolatban egy történetet is felelevenített az enstone-i gárda ügyvezetője.

„Állunk a szélcsatornában, megszólal: »jelenleg nem használhatjuk itt a ’22-es autót, igaz?«. Mondtuk, hogy így van, a szabályok miatt nem lehetséges” – emlékezett vissza. „Kérdezte, hogy mikor tudjuk elkezdeni fejleszteni, amire mi azt feleltük, hogy január 1-jén. »Rendben, január 1-jén már itt lesz az autó?«, tette fel a kérdést, a válaszunk pedig az volt, hogy általában nem szokott itt lenni, de ezúttal talán lehetséges lesz. Erre annyit mondott, hogy »oké, január 1-jén mennünk kell, ide jövök, és segítek«. Ez jelenleg Fernando Alonso motiváltsági szintje.”

Alonso jövőre pályafutása harmadik renault-s korszakát kezdi meg: előbb 2003 és 2006 között, majd 2008-2009-ben volt a csapat tagja. Két világbajnoki címét még első enstone-i ottléte alatt gyűjtötte – Michael Schumacher és a Ferrari hegemóniáját megtörve –, a másodikat két futamgyőzelemmel zárta.