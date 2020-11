A Forma-1-es csapatok már idén is 25%-kal rövidebb téli tesztet tartottak, mint a megelőző években – kétszer négy helyett csak kétszer három nap –, de 2021-ben még drasztikusabban rövidül a felkészülés.

Korábban is erről lehetett hallani, de a Motorsport.com értesülése szerint most, a csapatok megegyezése után már biztos, hogy a következő szezon előtt mindössze három nap jut majd a tesztelésre. Az ok egyszerű: a koronavírus-járvány és annak (pénzügyi) hatásai miatt a nagy szabályváltozások bevezetését elhalasztották, sőt, 2021-ben is az – igen minimálisan változó – idei autókat használják majd, így nem is szükséges annyit körözni.

A helyszínről még nincs végleges döntés, de úgy tudni, Bahrein a favorit, mert bár drágább megoldás a Közel-Keletre utazni, a sivatagi szahíri pályán gyakorlatilag garantáltak a munkához alkalmas időjárási körülmények, nem úgy, mint mondjuk Barcelonában, ahol egy esős napi is elvihetné a teljes teszt egyharmadát.