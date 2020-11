Fernando Alonso jövőre a Renault – pontosabban addigra már Alpine – színeiben újra a Forma-1-ben versenyez, ám mivel a 2021-es téli teszt mindössze háromnapos lesz, a kétszeres világbajnoknak más módon kell újra az F1-es autókhoz szoknia.

A spanyol néhány hete egy forgatási nap keretében Barcelonában vezetett 100 km-t a Renault idei modelljével, majd a múlt héten Bahreinben gyakorolt a 2018-as autóval.

A héten máris folytatódik a felkészülési tesztsorozat vasárnap és jövő hétfőn az abu-dzabi Yas Marina pályán köröz majd Alonso az R.S.18-assal, mielőtt átadja az autót a franciák kínai neveltjének, Kuan Jü-Csounak.

More testing coming for @alo_oficial and @gyzhou_33! Both will take to the R.S.18 in @ymcofficial; Fernando Alonso on 15-16 Nov and Guanyu Zhou on 17 Nov.#RSspirit pic.twitter.com/3b3DbClzFe

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) November 13, 2020