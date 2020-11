Fernando Alonso két év kihagyás után, 2021-ben visszatér a Forma-1-be a – jövő évben már Alpine néven futó – Renault-nál.

Mivel a téli tesztelés jövőre már mindössze három napot tesz majd ki, a 39 éves spanyol igyekszik most a lehető legjobban felkészülni. Ennek keretében három hete Barcelonában már vezette a csapat idei autóját egy barcelonai forgatási napon, tegnap és ma pedig Bahreinben köröz az enstone-iak 2018-as, tesztkorlátozás alá már nem eső modelljével.

Alonso szerdán 93 kört, 503 kilométert tett meg a szahíri pályán.

R.S.18, meet @alo_oficial. Fernando, meet the Renault #RS18. We hope you got on well over your 93 laps together in Bahrain today. #RSspirit @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/8XcdLgy2Uj

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) November 4, 2020